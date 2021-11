Festa dell’Albero di Legambiente, a Roma piantati i primi 100 alberi al Parco di Via Teulada

“Abbiamo piantato i primi 100 alberi al pratone di Via Teulada per difenderlo da ogni ipotesi di cemento, farlo più verde e vivibile. Nelle prossime settimane migliaia di nuovi alberi arriveranno nei territori a portare ossigeno contro la febbre del pianeta”

NewTuscia – ROMA – Si avvicina la Festa Nazionale dell’Albero del 21 novembre e Legambiente a Roma e nel Lazio è pronta a mettere a dimora oltre 2.000 nuovi alberi. I primi alberi sono arrivati nella Capitale dove ne sono stati piantati 100 al Parco di Via Teulada. Una lunga e faticosa giornata ha visto impegnati i volontari di Legambiente Lazio, in collaborazione con il comitato “Insieme 17 – Prati-Della Vittoria-Trionfale” con il patrocinio di RomaNatura, con il contributo e la collaborazione di “Mitsubishi Electric” e Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura della Regione Lazio) e alla presenza di presidenza e giunta del I Municipio di Roma.

“La Festa dell’Albero è il momento straordinario grazie al quale, con un gesto semplice, ciascuno può contribuire a dare ossigeno ai nostri territori, contrastare la febbre del pianeta e mitigare le conseguenze del cambiamento climatico – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Quest’anno abbiamo iniziato la festa dal pratone di Via Teulada, nella Riserva di Monte Mario a Roma, per continuare a difendere da ogni ipotesi di cemento questo magnifico luogo: qui, dopo una lunga giornata di fatica, passione e volontariato, con comitati, cittadini, aziende e istituzioni, abbiamo piantato cento alberi, tra Lecci, Allori e Frassini, grazie ai quali, adesso il parco è più verde e vivibile. Ora chiediamo che parta per il futuro un grande percorso di partecipazione con al centro la tutela dell’area protetta e la fruibilità sostenibile dell’ultimo splendido prato di Prati”. All’evento hanno preso parte tra gli altri Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio di Roma Capitale e Maurizio Gubbiotti presidente di RomaNatura, ente gestore delle aree protette della Capitale.

“Appuntamento per tutti, nelle prossime settimane con le iniziative della Festa dell’Albero che ci porteranno a piantare a Roma e nel Lazio oltre 2.000 nuovi alberi”. Al link https://www.legambiente.it/festa-dellalbero/ gli appuntamenti già fissati e il Contest per partecipare alla festa piantando un seme, hashtag #VasiComunicanti e #FestadellAlbero

La Festa dell’Albero è realizzata a Roma con il patrocinio di RomaNatura e nel Lazio in collaborazione con ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura della Regione Lazio) che ha fornito alberi provenienti dal Vivaio Azienda Dimostrativa Arsial di Cerveteri.

Legambiente Lazio