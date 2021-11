Domani alle 15.00, l’Active Network Futsal, torna in campo a Roma

NewTuscia – VITERBO – Al PalaTorrino il match contro la Mirafin dopo la vittoria infrasettimanale sulla Roma. Questo il commento di Mister David Ceppi alla vigilia del match: ”I punti raccolti dalla Mirafin non rispecchiano il loro reale valore.

Noi dobbiamo affrontare questa partita con grande attenzione contro giocatori esperti che possono metterci in difficoltà. Noi vorremmo dare continuità ai risultati, ci piacerebbe riuscire a chiudere questa difficile settimana, in cui abbiamo anche rinunciato a Cachon e Lepadatu, in modo del tutto positivo.

Ma ci vuole una grande prestazione, ma la motivazione dei nostri avversari sarà altissima perchè quando giochi bene, ma non riesci a raccogliere punti la frustrazione ti motiva molto. Noi al contrario potremmo sentirci con la pancia piena”.