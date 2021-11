“Il delitto del Gatto Lupesco”, la stagione dantesca a Viterbo

Sabato 20 novembre – ore 12.0

Guest House di via dei Pellegrini 23 (ex Villa Ascenzi) – Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Mattinata dantesca con la rappresentazione del misterioso “Detto del Gatto Lupesco” e con un viaggio nel Rapporto tra il poeta e l’arte a cura di Marcello Carriero.

Il progetto prevede la celebrazione di Dante attraverso due conferenze da parte del critico esperto Marcello Carriero e la messa in scena (2 recite) di un misterioso testo giullaresco che precorre Dante e che ormai gran parte degli studiosi ritiene sia stato fonte certa d’ispirazione per la stesura della Divina Commedia. Il “Detto del gatto lupesco” verrà proposto sia nella sua forma originaria che in una traduzione/riscrittura più facilmente intelligibile realizzata da Gian Maria Cervo.

Con questo evento l’associazione La Dramaturgie conclude il suo percorso connesso alle manifestazioni relative ai centenari di Dante e del Conclave sostenute dal Comune di Viterbo.

https://www.facebook.com/La-Dramaturgie-1997152377057477/