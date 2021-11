Al Teatro dell’Unione la compagnia pluripremiata Leviedelfool presenta ANIMA

26 novembre 2021 ore 21:00 | Teatro del Giglio – Lucca

Nell’ambito della rassegna Lucca Visioni

30 novembre 2021 ore 19:00 | Spazio Rossellini – Roma

2 dicembre 2021 ore 21:00 | Teatro dell’Unione – Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ultime repliche del 2021 della compagnia pluripremiata Leviedelfool che presenta ANIMA! cinque paesaggi con tre appuntamenti tra Lazio e Toscana: il 26 novembre al Teatro del Giglio di Lucca, il 30 novembre allo Spazio Rossellini di Roma, il 2 dicembre al Teatro dell’Unione di Viterbo.

ANIMA! cinque paesaggi di Leviedelfool, per la regia di Simone Perinelli, è una composizione per quattro performer, quattro anime o animali, nel loro susseguirsi di vite e reincarnazioni. Immagini, musiche, atmosfere oniriche, tra teatro, danza e videoarte, si articolano in cinque paesaggi dell’inconscio, per esprimere quella materia indicibile e multiforme che trova compiutezza nell’atto del sogno. Sogno costruito sulla scena dai corpi di Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti e Simone Perinelli, performer-animali che lasciano al pubblico il più ampio margine di associazione personale e immaginifica. In un percorso di scoperta, spettatori e performer si trovano immersi in un flusso di immagini. ANIMA! nasce dalla volontà di scardinare il predominio della parola, affidando all’immagine l’obiettivo di creare cinque capitoli antologici, capaci di trovare il principio di una mutevole trasformazione.

ANIMA! cinque paesaggi – Istruzioni per l’uso:

Partecipa allo spettacolo con la stessa attesa, con la stessa illusione con cui ci si addormenta: il sogno può rivelarsi oppure no; Il sogno non è una scena del crimine: non c’è una ragione da cercare o una legenda per decifrare la scena. I segni si auto-generano e si auto-annientano, solo tu puoi scegliere quali riconoscere; Lasciati trasportare dalla logica dell’onirico. Le leggi che governano la superficie del mondo non sono in vigore in questo spettacolo; Non cercare il tema. Cogli i riferimenti che trovi più avvincenti: ogni associazione emotiva o intellettuale che scaturirà dentro di te sarà la più giusta per immergerti nel mondo di ANIMA!.

Simone Perinelli condurrà inoltre due laboratori in cui illustrerà i metodi compositivi della compagnia Leviedelfool: La Logica Poetica – Seminario intensivo sulla drammaturgia e la messa in scena – che si terrà al Teatro del Giglio di Lucca, nell’ambito di Lucca Visioni, dal 22 al 28 novembre – con l’obiettivo di esplorare attraverso il lavoro in sala una metodologia che, proprio sotto la chiave della logica poetica permetta, di calarsi nelle profondità del proprio mondo interiore; ANIMANIMALE – dal 6 al 10 dicembre presso lo Spazio Rossellini di Roma – in cui si contemplerà il mondo animale in quanto detentore del maggior potere evocativo contemporaneo della sfera spirituale. Al termine del laboratorio, sono previsti due momenti di apertura al pubblico durante i quali i partecipanti e le partecipanti potranno mostrare gli esiti del proprio lavoro.

