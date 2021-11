Vetralla, Palozzi (Cambiamo): “Sconvolti per tragedia del piccolo Matias”

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Siamo profondamente sconvolti dalla vicenda del piccolo Matias, colpito a morte con un coltello nella sua casa a Vetralla, nella provincia di Viterbo. E nella abitazione era presente anche il papà, che avrebbe un divieto di avvicinamento al piccolo e alla moglie. Siamo di fronte a una vera e propria tragedia che ha sconvolto la coscienza collettiva e sulla quale auspichiamo sia fatta immediata chiarezza.

Fermo restando che siamo per la presunzione di innocenza, e che sarà la magistratura a stabilire le responsabilità sull’accaduto, in generale, crediamo che chi denuncia aggressioni e maltrattamenti debba essere maggiormente difeso e protetto dalla legge. Infatti, sono purtroppo numerose le notizie di cronaca, relative a casi di violenza. Dunque, si tratta di una tematica complessa e delicata, sulla quale è necessario riflettere ed è indispensabile che gli enti competenti facciano sempre di più per prevenire e contrastare questo fenomeno”.