Vetralla, la morte del piccolo Matias deve farci riflettere sull’efficacia di alcune restrizioni

NewTuscia – VETRALLA – Quanto è avvenuto a Vetralla ha, in un modo o nell’altro, distrutto e sconvolto una comunità intera. La morte del piccolo Matias Tomkow – avvenuta probabilmente per mano del padre – lascia senza fiato, ci racconta scenari di un tetro che fa rabbrividire. L’uomo aveva ricevuto il 10 settembre un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ormai ex moglie e dal figlio poichè, precedentemente, si era rivelato protagonista di episodi di maltrattamenti fisici e verbali nei confronti dei due. Al momento dell’omicidio il piccolo si trovava in casa da solo, infatti la madre aveva trovato lavoro da pochi giorni in una pizzeria del luogo e, di conseguenza, si era accordata con lo zio affinchè lo riprendesse da scuola, per portarlo poi a casa. La donna chiamava di tanto in tanto il figlio, per accertarsi che stesse bene e, proprio la mancata risposta del piccolo, avrebbe allarmato la madre. La scena presentatasi poi agli occhi della donna, si è rivelata essere inimmaginabile: il bambino a terra privo di vita, con il coltello ancora conficcato in gola; il marito svenuto a terra, probabilmente perchè ubriaco; purtroppo pare che quest’ultimo abbia compiuto il gesto per vendetta e, la presenza di due coltelli fa pensare che alla moglie sarebbe toccata la stessa sorte, se fosse stata in casa. Attualmente la madre e lo zio si trovano all’ospedale, entrambi in stato di shock. La tragedia si sarebbe potuta evitare? Questo non spetta a noi dirlo ma, questa tragedia ci svela una triste verità: per quanto questi gesti folli non siano prevedibili, il divieto di avvicinamento non difende niente da nessuno, perchè come è infatti accaduto, nulla impedisce che si possa consumare una tragedia del genere. Parliamo sostanzialmente di una restrizione che non tutela granchè le vittime di abusi, punta semplicemente sul buon senso di chi li ha commessi – curioso, vero? – lasciando libero arbitrio di fatto al sanzionato.

Mi aspetto che venga presentata al più presto un’istanza a chi di dovere, affinchè venga trovata una soluzione, estrema o non, al più presto, per evitare ulteriori tragedie.

Psicologicamente parlando invece, come si può spiegare un tale atteggiamento, come può arrivare un genitore a compiere un tale gesto malsano? Spesso si tratta di motivazioni – non sempre – che derivano dalla malattia mentale, altre volte dalla volontà di far male al partner attraverso i figli. Il figlicidio perpetrato dagli uomini inoltre, si rivela essere più cruento rispetto a quello materno.

Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, resta solo l’amarezza di come il povero Matias non sia più qui tra noi.