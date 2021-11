Il sindaco Arena conferisce attestato di merito alla campionessa di Muay Thai Sveva Melillo

La consegna del riconoscimento lo scorso martedì, nella sala rossa di palazzo dei Priori. Presenti anche l’assessore De Carolis e il consigliere Achilli

NewTuscia – VITERBO – Attestato di merito sportivo a Sveva Melillo. Martedì scorso, il sindaco Giovanni Maria Arena, nella sala rossa di palazzo dei Priori, ha conferito il riconoscimento all’atleta viterbese, rappresentante del Muay Thai Camp Viterbo, per aver conseguito, lo scorso 4 settembre, a Giove, il titolo internazionale del World Muay Thai Council (WMC Muay Thai Against Drugs). “Mi congratulo con Sveva per il recente titolo conquistato – ha detto il sindaco Arena mentre firmava l’attestato di merito -: un titolo che va ad aggiungersi agli altri successi ottenuti in passato. Viterbo ha delle grandi eccellenze sportive. Giovani con la passione per una disciplina sportiva, che con fatica e sacrificio hanno creduto nelle proprie capacità e hanno guardato lontano. E Sveva ne è un bellissimo esempio”.

A congratularsi con Sveva Melillo anche l’assessore allo sport Marco De Carolis e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le società e le associazioni sportive Matteo Achilli, presenti entrambi all’incontro a palazzo dei Priori. Insieme all’atleta viterbese, oltre ai genitori, anche i coach Daniele Marinetti e Stefano Di Pietro.

“Sei una grande campionessa – ha sottolineato l’assessore De Carolis rivolgendosi all’atleta – e Viterbo te ne rende merito. I successi dei nostri giovani sportivi sono il frutto dell’impegno di più parti: quello degli stessi atleti in particolar modo, ma anche quello dei coach e dei famigliari. Una squadra che lavora unita aiuta fisicamente ed emotivamente nel raggiungimento di grandi risultati”.

“Sveva guarda davvero lontano – ha aggiunto il consigliere delegato Achilli riallacciandosi alle parole del sindaco Arena – . La nostra atleta è fresca di convocazione con la nazionale italiana Federkombat Muay Thai -54 kg. A dicembre parteciperà agli IFMA World Championship 2021 a Bangkok. Un grande in bocca al lupo per l’importante competizione che la attende. Forza Sveva porta ancora in alto i colori della tua e nostra città”.