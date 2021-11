Luisa Ciambella: “Per gli abitanti del quartiere #Pilastro i disagi non sembrano finire”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

L’ultima segnalazione mi è arrivata da alcuni cittadini che nei giorni scorsi hanno notato l’installazione da parte degli operai del Comune di alcuni paletti in via Pinzi. Andando a verificare sull’albo pretorio è apparsa una ordinanza dalla quale emerge che verranno installati dei divieti di sosta e un senso unico proprio in via Pinzi, nella parte compresa tra i civici 7,9,11 e 13. Il problema è che nell’elaborare questo atto si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che la zona interessata risulta essere ad alta densità demografica.

Benissimo gli interventi alla viabilità, ben vengano i divieti di sosta per consentire ai mezzi di soccorso e della nettezza urbana di svolgere al meglio il proprio lavoro, ma se diventa tutto un divieto di sosta, ad eccezione di uno stallo personalizzato per disabili, i cittadini giustamente si chiedono: dove potremo parcheggiare? Non viene fatta menzione infatti nell’ordinanza di stalli per le auto.

Cosa ne pensano l’assessore e il sindaco? Ho già presentato una interrogazione, ma al momento non ho ancora ricevuto risposta. Io posso pure attendere, i cittadini però meriterebbero maggiore attenzione. Luisa Ciambella