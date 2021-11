“Interventi tempestivi sulla Roma Nord”: la richiesta dell’on. Rotelli al nuovo AD di Ferrovie

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Stamattina, audizione in Commissione Trasporti del nuovo amministratore delegato di Ferrovie per l’Italia, Luigi Ferraris.

Diversi i punti sollevati nel mio intervento come rappresentante in Commissione di Fratelli d’Italia, in primis la necessità che Ferrovie si impegni al più presto per garantire, in tutta Italia, degli standard qualitativi di trasporto adeguati.

Questo è particolarmente sentito in quei territori cosiddetti “ultimi”, del tutto tagliati fuori, per mancanza di collegamenti o infrastrutture, dal resto produttivo del Paese ai quali, invece, devono essere garantite pari opportunità di crescita.

Pertanto si impone come prioritario un intervento urgente in quelle tratte, come la Roma Nord che collega la Capitale a Viterbo, da anni nell’occhio del ciclone per ritardi, carenze, sporcizia e sovraffollamento, un dato quest’ultimo particolarmente preoccupante nell’attuale fase di pandemia.

E’ di questi giorni l’apertura di un dossier proprio sulla Roma-Civita Castellana-Viterbo da parte dell’Agenzia per la Sicurezza, al fine di verificare le numerose criticità segnalate dai pendolari che, ogni giorno, sono costretti ad affrontare disagi e cancellazioni dei convogli.

Una situazione vergognosa che deve essere affrontata al più presto: il nodo ferroviario della Roma Nord, fondamentale per i collegamenti con la Capitale, è ormai prossimo al collasso.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia