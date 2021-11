Emanuela Gizzi, Sara Fianchini, Italia Sica, Cristiana Altarocca: le loro storie ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Emanuela Gizzi, Sara Fianchini, Italia Sica, Cristiana Altarocca. Ossia quattro donne rispettose della natura angustiate come tutti d’altronde, durante il lock-down da notizie di cambiamento climatico e spreco di energia.

La loro scelta è venire ad Acqua pendente sabato 20 novembre per presentare la loro personale favola ambientalista. Ossia “La favola del Cremera”, 37 chilometri di magia per due bambini come Tea e Lusi chiamati a regalare ai lettori tutto ciò che è fascino della natura. Per accoglierle Comune di Acquapendente, Biblioteca, Museo della Città e Creative Sign Graphisphera hanno organizzato Sabato 20 Novembre un vero e proprio “Tour letterario” che inizierà alle ore 10.30 dalla Biblioteca Comunale. Con la presentazione di Cesare Goretti, intervento delle autrici e letture a cura delle Associazioni teatrali “Retropalco” e “Lo Spannitore”.

Dopo una accurata visione delle bellissime illustrazioni di Sonia Martelloni, Artestudio San Sebastiano, Catia Galloppa, Emanuela Alberino, Giulia Tallone, Paola Renzi, Marina Buccali, inizierà alle ore 11.30 una visita al Museo della Città con lettura a cura delle Associazioni teatrali. Alle ore 12.30 breve visita alla cripta della Basilica del Santo Sepolcro.