16° Forum Risk Management: Ripartenza, ripresa, rilancio del Servizio Sanitario Nazionale

Vasco Giannotti, Presidente del Comitato Scientifico Forum Risk Management, presenta alla stampa nazionale la 16ma edizione del Forum Risk Management in Sanità (Arezzo 30 novembre, 1-2-3 dicembre 21 – Centro affari e convegni )

NewTuscia – AREZZO – Riceviamo e pubblichiamo. “Sono numeri da record , ancor prima di iniziare: oltre 1100 relatori, migliaia di operatori sanitari che si sono già iscritti, presenti oltre il 70% delle direzioni strategiche delle Asl italiane. Questa 16ma edizione, che ritorna in presenza, dichiara Giannotti, vuole e deve essere oggi più che mai un’ “agorà” nel quale si discute del Sistema Sanitario Italiano, messo a dura prova dalla pandemia Covid 19. La partecipazione di tutti questi “attori della sanità pubblica e privata” è occasione unica per capire cosa non è andato e cosa, ma soprattutto come, potrà trasformarsi la sanità italiana alla luce della grande opportunità offerta dal PNRR.”

Presente il Ministero della Salute, patrocinata da Agenas e promossa da Istituto Superiore di Sanità, la 16ma edizione del Forum Risk Management, pone in risalto sette momenti fondamentali per lo sviluppo del sistema sanitario nazionale.

· Per la prima volta sarà presentato il Progetto Nazionale della Medicina sul Territorio, sviluppato da Ministero della Salute in collaborazione con Agenas. Più di 80 Direttori Generali delle ASL di tutta Italia si confronteranno su quelli che sono i principali piani attuativi di settore;

· 1 dicembre, Giornata Mondiale dell’AIDS. Ministero della Salute, Associazioni pazienti, Società scientifiche faranno il punto della situazione su questa malattia che ancora oggi desta preoccupazione per le numerose vittime che si registrano ogni anno nel nostro Paese. Per l’occasione, nella notte del 1 dicembre, le sei porte di ingresso della città di Arezzo si illumineranno di rosso per tenere alta “anche visivamente” la guardia sull’emergenza AIDS.

· La comunicazione alla vigilia della quarta ondata del Covid- 19. All’interno del Forum Risk Management verrà ospitato un corso organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana rivolto ai professionisti della comunicazione. Presenti le prime firme del giornalismo sanitario nazionale, il corso permetterà di fare il punto su “come si comunica oggi” la pandemia. Il corso è stato intitolato alla memoria di un grande uomo, un grande professionista della comunicazione in sanità: Francesco Marabotto, già Caporedattore di Ansa Salute;

· Assemblea Nazionale dei Sindaci – la figura del “primo cittadino” diventa strategica anche nella gestione della Pandemia Covid-19 in quanto responsabile di un corretto processo di integrazione sanitaria sul territorio;

· Il sistema ‘emergenza/urgenza in Italia – La riforma del 118 in fase di studio troverà al Forum Risk Management un momento di dibattito e confronto grazie alla presenza dei più qualificati esperti del settore;

· Vaccini: quale futuro per gli anticorpi monoclonali? , la pillola anticovid? , le campagne vaccinali. Temi su i quali dibatteranno esperti del settore;

· Transizione Digitale: Il futuro del fascicolo sanitario elettronico, la ricaduta sul servizio sanitario nazionale, nuovi standard di accesso al Servizio Sanitario Nazionale.

Sette punti, conclude Giannotti, fondamentali; “su questi temi ci giochiamo il futuro del sistema sanitario nazionale italiano. Perché questo processo di consolidamento possa essere credibile, qualificato, facilmente attuabile, è necessario, e il Forum interpreta questa filosofia, che la ripartenza, la ripresa, il rilancio partano dal basso, coinvolgendo tutti i soggetti protagonisti del sistema”.

Forum Risk