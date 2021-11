Umberto Fanciullo nominato dalla FIP Lazio nuovo responsabile dei “Centri Tecnici Regionali”

NewTuscia – VITERBO – Umberto Fanciullo è il nuovo Referente Tecnico Territoriale, responsabile di tutto il progetto FIP Lazio dei “Centri Tecnici Regionali”, volto a perseguire la crescita dei giovani talenti cestistici, monitorando e selezionando i migliori giovani prospetti.

Fanciullo inizierà il suo nuovo incarico in occasione della ripresa della storica Ludec Cup, per la quale dirigerà gli allenamenti nel primo raduno riservato agli atleti nati nel 2007, fissato a Porcari (Lucca) nei giorni 7 ed 8 dicembre 2021.

La importante nomina è stata ufficializzata dalla Federazione Regionale con un comunicato a firma del suo Presidente Stefano Persichelli nella giornata di ieri.

Ad Umberto Fanciullo i più sinceri complimenti da parte di tutta la Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo per un incarico meritato, di grande prestigio e responsabilità ed un enorme “in bocca al lupo” per un impegno che saprà svolgere, come sempre, con grande professionalità e passione.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo