RPT e Corretto Scuola. ll Sindaco Orlando riceve i rappresentanti degli studenti e propone “un incontro trimestrale”

NewTuscia – PALERMO – Il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ha ricevuto oggi a Palazzo Comitini una delegazione di studenti degli Istituti Superiori di Palermo e della provincia. Al termine dell’incontro che si è svolto nella Sala Martorana, alla presenza della Segretario/Direttore Generale, Antonella Marascia, la Capo di gabinetto Marianna Mirto il Resp. Direzione Edilizia Scolastica, Claudio Delfino e il funzionario Fabrizio Di Bella, gli studenti hanno consegnato al Sindaco un documento in cui sono riportate le criticità delle scuole discusse stamani in ogni punto e per le quali sono state fornite delucidazioni dai rappresentati degli uffici competenti.

Gli studenti sono stati inoltre messi al corrente delle azioni già in essere dagli uffici tecnici.

“Come Città Metropolitana abbiamo sempre incontrato gli studenti ogni volta che vi sono state richieste da parte loro, ma l’Ente si impegna da oggi ad avere con gli studenti un impegno di dialogo ulteriore e costante. Per evitare difetti di comunicazione ho proposto alla delegazione, di calendarizzare un incontro trimestrale per fare il punto complessivo sugli Istituti di competenza dell’Ente” lo ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando.