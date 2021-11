Risparmiatori truffati, con la prescrizione si continua in sede civile

NewTuscia – NEPI – Se da un lato la situazione del broker nepesino Angelo Soldatelli si fa più leggera dal punto di vista penale grazie alla prescrizione, in sede civile, le otto costituite parti offese sono pronte a chiedere un risarcimento di oltre 5 milioni di euro. Il processo continuerebbe in altra sede dunque affinché i presunti risparmiatori truffati possano rientrare in possesso delle perdite.

Da quanto emerso finora, il 62enne promotore finanziario di Mediolanum, indagato dalla Guardia di Finanza coordinata dalla Dda di Roma, sarebbe stato imputato di truffa aggravata dall’abuso di relazioni derivanti dalla prestazione dell’opera e dalla rilevante entità del danno patrimoniale e accesso al sistema informatico dei clienti con l’ausilio di password e codici.

Sospeso per 4 mesi dall’albo 5 anni fa, il rinvio a giudizio risale a tre anni fa.