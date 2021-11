NewTuscia – VITERBO – Ripartono i Centri Coni in provincia di Viterbo. Nove le società della Tuscia di tre comuni (Civita Castellana, Orte e Ronciglione) che hanno aderito al progetto che attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare accompagnerà i loro tesserati per qualche mese verso questa nuova esperienza. Lo scopo è quello di ampliare la base dei praticanti (dai 6 ai 14 anni), di incrementare il loro bagaglio motorio, di seguirli nella ricerca e nell’individuazione del proprio talento che nel futuro potrebbe riversarsi in un’attività di alto livello. Per raggiungere questi obiettivi il Coni affiancherà a titolo gratuito le società sportive con dei tecnici propri. Per il Coni Viterbo è stato designato professor Adriano Ruggiero coordinatore tecnico del Coni Point del capoluogo:

“ L’interesse del Coni Lazio – ha detto il presidente regionale Riccardo Viola – è sempre più quello di creare sinergie tra i vari Comuni e le società per cercare di divulgare sempre di più ai giovani, che sono il nostro futuro, la cultura dello sport con ‘spirito sportivo” .

Si tratta di un progetto nazionale che, intende ridisegnare il modo di fare sport durante il pomeriggio, coinvolgendo i ragazzi in tante attività sportive per dare modo a loro di scoprire e praticare altre discipline ampliando così il personale bagaglio motorio di ognuno di loro che gli permetterà di affinare i gesti tecnici relativi alle diverse attività sportive coinvolte.

Per Civita Castellana sono coinvolti, le società Jfc Calcio, il Tennis Davis 76 e l’Amatori Rugby, che già hanno sostenuto questa esperienza nella primavera scorsa. Le new entry: per Orte : Scp Orte 1967 (pallavolo) , il tennis Club Orte e l’Atletica Orte; per Ronciglione, il National soccer school ( calcio), Inside Gym Ronciglione (ginnastica artistica) e la società Arcobaleno volley.

Coni Viterbo