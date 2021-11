Omicidio di Matias Tomkov, arrestato il padre Mirko

NewTuscia – VITERBO – “In accordo con il Procuratore della Repubblica di Viterbo, il padre del bambino ucciso a Cura di Vetralla nel pomeriggio di ieri é stato tratto in arresto per l’omicidio del figlio, ed é attualmente piantonato all’Ospedale di Belcolle. Ulteriori notizie potranno essere eventualmente comunicate oggi dal Procuratore, dott. Paolo Auriemma”.

C’è la conferma che è in stato d’arresto il padre di Matias Tomkov, Mirko, che ieri era presente sulla scena dell’omicidio del bambino di appena 10 anni e ha ferito in modo grave la moglie da cui era stato già allontanato con obbligo di non stare nei posti frequentati da madre e figlio.

Si attende in giornata una comunicazione ufficiale da parte del Procuratore Paolo Auriemma sul caso.