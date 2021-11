Meteo del 17/11/2021 per Viterbo, Lazio e Italia

Viterbo Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +8°C e +16°C. Lazio Tempo stabile nel corso della giornata con qualche nube a mattino sulla Ciociaria e sulle zone interne, ampi spazi di sereno al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni. AL NORD

Al mattino nubi a tratti compatte sulle pianure; sereno o poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse sulla Pianura Padana, sereno su Alpi, Triveneto e Liguria.

AL CENTRO

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche, cieli coperti su quelle Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo del tutto asciutto. In serata tempo asciutto con nubi basse specie tra Marche e Abruzzo, sereno altrove.

Al mattino nuvolosità irregolare o a tratti compatta con piogge sparse sulle regioni peninsulari; sereno su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori, isolate piogge anche su Calabria, Sardegna e Sicilia. In serata residui fenomeni tra Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in calo; massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie o in calo al centro-sud.

