Sei anni per rapina a una coppia di pregiudicati incastrata dai cappelli

NewTuscia – VIGNANELLO – Sono stati inflitti dal tribunale di Viterbo sei anni e 1200 euro di multa ciascuno per rapina a mano armata alla coppia di pregiudicati di Vignanello, Stefano Ferrari e Alessia Ferr; i due, al cui riconoscimento si sarebbe arrivati grazie alla descrizione da parte delle vittime del cappellino da baseball indossato dall’uomo e il berretto verde indossato dalla donna, non potranno beneficiare della sospensione della pena, se diventerà definitiva, a causa dei precedenti reati contro il patrimonio.

I fatti in questione risalirebbero al febbraio 2014; la coppia avrebbe tentato di mettere a segno uno scippo alla stazione, dove avrebbero strappato ad un uomo un marsupio contenente un portafoglio con 100 euro, e un furto con scasso presso l’abitazione di un anziano andato a vivere da poco in una casa di riposo.

Dopo il primo scippo, avvenuto il 2 febbraio, i carabinieri si sarebbero messi sulle tracce dei due; il 4 sono nel corso di un pedinamento li avrebbero persi di vista, ma la figlia dell’uomo momentaneamente assente, avvertita dai vicini, avrebbe fatto in tempo a far cadere il berretto verde alla donna mentre questa la spintonava per fuggire. Il cappello era quello che gli agenti avevano visto mentre pedinavano la coppia e al confronto con alcune foto la figlia avrebbe riconosciuto entrambi al cento per cento.