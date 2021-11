Active Network verso il Mirafin

NewTuscia – Anche se temporaneo, l’Active Network, ha centrato il primo posto in classifica. La vittoria per 4 a 3 sulla Roma ha lanciato i ragazzi di Ceppi che sabato saranno di nuovo in campo per affrontare la Mirafin. Nel post partita ha preso parola Leo Senna: “È stata una partita molto combattuta. Loro giocavano in casa e avevano bisogno di punti però siamo rimasti sempre in equilibrio anche se abbiamo preso un gol appena entrati in campo. È uscita la qualità e l’esperienza di tutti i nostri giocatori. Già pensiamo alla gara di sabato con la Mirafin”