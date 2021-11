Un ricordo di Mario Cavarocchi un testimone dei valori di Libertà, del Rispetto e della Fermezza

La sua esperienza di vita abbraccia quasi un secolo di storia d’Italia.

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Ho appreso della scomparsa di Mario Cavarocchi, padre della prof. Giovanna, più volte ospite nelle nostre trasmissioni sull’attività dell’Associazione Auser e componente dell’ Ufficio di presidenza di Auser Lazio, che si occupa dell’invecchiamento attivo e del dialogo inter- generazionale.

Manifestando la mia partecipazione al suo dolore, ho chiesto a Giovanna di delineare l’esperienza umana e politica del padre, nella Resistenza e nell’impegno per l’affermazione dei Valori, della Libertà, del Rispetto e della Fermezza.

Quella del sig. Mario mi è parsa un’esperienza di vita degna di essere raccontata e, con il massimo rispetto per la sfera privata della persona, ho chiesto a Giovanna Cavarocchi di poter pubblicare questa biografia, come ultimo saluto di una figlia al padre.

« SO SAJTU AJU GRAN SASSO ». Il 1 marzo 1925 Mario Cavarocchi nasce a L’Aquila ai piedi del Gran Sasso, da Arnaldo e Isabella e lì vive la sua infanzia e adolescenza con i genitori, il fratello maggiore Elvidio e il minore Silvio.

Gli anni volano via spensierati nell’elegante cittadina dove il padre è attivamente impegnato nel Partito Socialista, i tre fratelli vanno a scuola, passeggiano pe’ ju corsu, salgono sul Gran Sasso.

Poi l’avanzata di Mussolini e del fascismo portano la famiglia Cavarocchi a trasferirsi ad Ancona e Mario si arruola con gli alpini nell’esercito di liberazione. Di questo periodo tanti i racconti, gli aneddoti (dall’uovo al tegamino sulle montagne a Pietro Nenni di ritorno dal confino, alla missione in cui Mario va a bussare al carro armato tedesco…e tanti altri) mai scritti, come avrebbe voluto Ornella che nel frattempo aveva conosciuto, alla fine della guerra, e che scriveva su L’Avanti.

Con Ornella si sposa nel 1949 e si trasferiscono a Roma, prima a via Cavallini in Prati, poi alla Borgata Focaccia, e infine a Monte Verde.

Ed ecco i miei ricordi con lui, le nostre passeggiate, lui che mi accompagna all’asilo e alla scuola elementare delle suore francesi passando prima a prendere il cornetto al bar, la domenica mattina al Foro Italico con la bicicletta e con i pattini e il Corriere dei piccoli da leggere insieme a casa, e poi: La Montagna!

All’inizio le estati passate a L’Aquila e a Paganica poi, quando arriva la prima seicento, anche le gite domenicali al Terminillo e finalmente lo SCI! Oh papà quanto eri orgoglioso della TUA montagna, quanto eri felice quando avete acquistato la casetta di Rocca di Mezzo, per due motivi: uno era che potevamo andare sempre a sciare (non solo in settimana bianca quando per sfruttare ogni minuto mi portavi sulle piste appena aprivano gli impianti di risalita e a me si congelavano le mani e i piedi), ma SOPRATTUTTO perché quella era la TUA montagna, il TUO Abruzzo!

Ma nella vita quotidiana il ricordo più vivo, intrecciato sempre alla vita sociale (penso ad esempio alla costituzione del CO.GE.DE. negli anni ’70 con Gioacchino alle elementari e alle medie e i Decreti Delegati e le prime elezioni negli Organi Collegiali), è la tua coerenza sempre, la tua onestà intellettuale, la tua umanità.

Hai saputo trasmettere a me, a noi, i tuoi Valori, i valori della Libertà, del Rispetto, della Fermezza.

Trasmettendo la tua storia, la tua lotta, nelle azioni, nel comportamento di tutti i giorni ci hai insegnato con il tuo esempio ad avere chiaro l’obiettivo e a perseguirlo senza cedimenti a facili adulazioni.

Tanti sono i flash di ricordi che mi si affacciano nella mente e forse aveva ragione mamma che bisognerebbe scriverli, fermarli sulla carta per non lasciarli sfuggire.

Certo i vari attestati incorniciati e appesi nella tua camera sono una traccia (la croce di guerra firmata dal Ministro della Difesa il 18 dicembre 1949 perché volontario in un’esplorazione, notturna benchè ferito dallo scoppio di una mina, recapitava le notizie e aiutava gli altri feriti”; o ilcertificato di merito firmato dal generale Alexander il 30 settembre 1945 per aver contributo con le forze alleate alla liberazione dell’Italia dando il suo contributo alla causa della libertà; e la città di Nettuno che nel 50° anniversario dello sbarco alleato ti conferisce la cittadinanza Honoris Causae e il diploma di fondatore della Fondazione “le forze armate nella guerra di Liberazione 1943-45”, ecc. …)

Ma i tuoi racconti io li ho vivi dentro di me e ti ringrazio per aver raccontato a me e a Gioacchino le tue storie vissute della Resistenza, e per averle ripetute ai tuoi nipoti Arnaldo e Luigi anche ultimamente quando il 25 aprile 2015 in occasione del 70° anniversario della Liberazione Nazionale il Comune di Ancona ti ha ricordato per il tuo eroismo e il tuo impegno nominandoti Cittadino Benemerito “per la tua partecipazione al movimento della Resistenza contro il giogo nazifascista, per restituire al Paese libertà, dignità e democrazia. Grato di essersi speso senza riserve nella lotta partigiana, nella consapevolezza che il Tuo esempio e la Tua testimonianza devono essere il faro per le generazioni future”.

Ultimamente in questi due anni a Orte, con il COVID che ci ha cambiato la vita e con i problemi di salute che avanzavano io, noi siamo stati felici di avere la possibilità di condividere l’ultimo tratto di salita e di farti conoscere meglio anche a Lorenzo e Isabella. Quattro mesi fa mamma ci ha lasciato improvvisamente e da allora tu hai perso la grinta, ti è mancata la tua metà, davvero, e hai voluto raggiungerla, hai detto Basta!

Ti voglio bene, ti vogliamo bene

Ciao papà, Bella Ciao

Giovanna

una mattina, mi son svegliato…. 6 novembre 2021