Il Punto sulla 5° giornata di Prima Categoria

GIRONE A

Quinta vittoria consecutiva per la capolista Tarquinia (15 punti) che batte 3-1 il Cura (8) e allunga in graduatoria. Partita sofferta, infatti a passare in vantaggio con Ciorba sono gli ospiti ma Rosati, Raffaeli, e Suriano capovolgono la situazione. Il Vetralla (7) batte 1-0 la Vicus Ronciglione (10), decisivo Polidori. Ok il san Lorenzo Nuovo (10) che regola 1-0 l’ Allumiere (6), Coccetti decisivo. Il Valentano (8) travolge il Bagnaia (4) 5-0: in rete Fanelli, Ingrosso (doppietta), Moneti e Mignani chiudono la goleada. Pirotecnico pareggio 3-3 tra Castel. S. Elia (8) e Atletico Cimina (5), Moretti e De Angelis (doppietta) per i locali, Bracci (doppietta) e Perugini per gli ospiti. La Maremmana (8) supera 1-0 la Fortitudo Nepi (2), decisivo Bastianelli. Primo successo stagionale per l ‘Atletico Capranica (5) che travolge lo Sporting Bagnoregio (0) 7-1

GIRONE C

Ok il Real San Basilio (15 punti) che travolge 6-4 l’ Isola Farnese La Storta (7). Lo Sporting Tanas passa 6-0 a Formello (3). Ok il Soratte (10) che batte 2-1 l’ Anguillara (4), in rete Pandimiglio e Angeletti per i padroni di casa. Il Real Campagnano (10) batte la Fontenovese (9) 1-0. Municipio (8) Trevignano (8) termina 1-1. Primo successo stagionale per il J.F.C. Civitacastellana (6) che batte di misura 1-0 il Cesano (3) nello scontro salvezza, in rete Stefano Coletta su calcio di rigore. Prima Porta Saxa Rubra (1) Football Jus (4) finisce 2-2