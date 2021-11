Il punto sulla 5 giornata di 2 categoria girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – OK il Montalto (11 punti) che batte 3-0 il DM Cerveteri (5) in rete Pera e Sabatini nel primi tempo, nella ripresa Biferari faceva il tris su assist di Costantini. Pro Alba Canino (9) Kaysra (6) termina 2-2 per i tirrenici in rete Batti e Boranaro, per i locali Ghigi e Maffei. Polisportiva Oriolo (8) Tre Croci (4) termina 3-3. Ok l’ Atletico Monte Romano (4) sbanca 2-1 San Pio x (7) in rete Presutti eLiquori per gli ospiti, Faggiani accorcia. Il Calcio Sutri (6) riposava. Etrurians (5) DLF Civitavecchia (6) termina 0-0 Infine la Vejanese (5) supera 2-0 il Real Tolfa (0) gol di pensieri ed Allegrucci.

GIRONE B:

Sale in vetta il Grotte Santo Stefano (13 punti ) che sbanca 4-0 (0) in rete Zolla (doppietta) Burla e Ciatoni. Pareggio 2-2 tra Indomito Bolsena (10) e Aurora Querciaiola (11) in rete Merlani e Ineacho per gli ospiti. Riposa Ischia Di Castro (7). Robur Tevere (2) Virtus Acquapendente (7) termina 0-2 decide l’ incontro pacifici doppietta (entrambi su rigore).Proceno (4) Grotte Di castro (6) termina 0-4 in rete Aprea, Schiavone, Procenesi, Presilli. Ok la Virtus Marta (6) che passa 2-1 a Castiglione (3) decisvola rete di Catanesi. Gradoli (5) Onano (5) termina 2-2.

GIRONE D:

Bene Il Sacrofano (10 puntI) che batte 2-0 il Città Di Fiano (10). Pro Fiano (4) Vigor Rignano Flaminio (10) termina 2-4.Ok l’ Atletico Monterano (10) che passa 1-0 a Sabazia (3). L’ ateltico Monterosi (8) travolge la Vis Bracciano (2) 4-0 Borgognoni sigla una doppietta, Tessadri e Musu arrotondano il risultato. Corchiano (5) Comunale Civitellese (8) termina 1-1 vantaggio ospite con Spacone, i locali rispondono con Narduzzi allo scadere . Il Manziana (7) sbanca 3-1 Vasanello (2) Scopetti e Di Giacono portano in doppio vantaggio gli ospiti Quitarrini accorcia, Latini chiude. Riposa Schot Cassia (2)