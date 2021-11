NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nell’ambito del progetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei ed Archivi (Piano annuale 2021, Legge Regionale 2472019), la Biblioteca Comunale di Acquapendente e l’Archivio storico, hanno presentato ufficialmente l’evento “Incontri con la storia, Acquapendente nel secolo dei lumi”, curato da Renzo Chiovelli membro dell’Ordine Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Viterbo e Provincia.

I cinque incontri-conferenze (tutti previsti con inizio alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale in presenza e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-covid), avranno inizio Giovedì 18 con “Attraversare e navigare il fiume Paglia: dai fratelli Fontana ad Alessandro Galilei”. Mercoledì 24 “L’ingresso allo Stato Pontificio: dai disagi dei viaggiatori alla ristrutturazione stradale di Sebastiano Cipriani”. Giovedì 2 Dicembre “La Cattedrale del Santo Sepolcro ed il progetto di trasformazione di Nicola Salvi”. Giovedì 9 “La pieve priorale di Santa Vittoria e le altre chiese di Acquapendente: dalle origini dell’abitato ai rinnovamenti per il Giubileo del 1750”. A concludere le sessioni Pier Maria Fossati con iconografia religiosa in Acquapendente. A corollario delle conferenze una mostra fotografica documentaria “Ricordi d’Archivio” il cui vernissage è previsti per Giovedì 18 e potrà essere visitabile fino a Giovedì 9 Dicembre.