Vittoria da brividi per la VBC Viterbo al Palavolley

NewTuscia – VITERBO – Partenza da brivido per la formazione viterbese che soffre l’ottimo avvio del sestetto umbro di coach Giannoni, particolarmente incisivo in battuta e molto attento sulla fase difensiva.

Le gialloblu, condizionate da alcuni problemi fisici, si dimostrano poco attente e incisive, cedono i primi due parziali con lo stesso punteggio (20 – 25) dando segnali di reazione solamente nella parte finale dei set.

Il terzo set è equilibrato con le viterbesi che mantengono il vantaggio iniziale di due punti fino al parziale di 11–8 poi le battute di Macari e gli attacchi di Giacomel consentono di allungare il distacco. Nella parte finale del terzo set le ragazze della Nuova Trasimeno cercano di mettere in difficoltà la squadra di casa che, guidata da Capotosti e Guidozzi, si aggiudica il parziale per 25-22, riaprendo la gara.

Nel quarto set la formazione di mister Iacovacci entra in campo determinata a ribaltare l’esito della partita e dopo un inizio combattuto, sfoderando finalmente una prestazione convincente, prendono il largo e chiudono 25-11.

Si va al tie-break con la VBC in battuta che, con poche imprecisioni, arriva al cambio campo con il parziale di 8-4 per poi confermare l’ottima vena ritrovata con una prestazione perfetta aggiudicandosi il set per 15 – 8 portando a casa punti importanti.

Da lunedì si torna in palestra per preparare il match di sabato prossimo che vedrà le nostre ragazze impegnate alle ore 21 sul difficilissimo campo di Ponte Felcino dove affronteranno una formazione costruita per il salto di categoria.

VBC Viterbo – Asd NUOVA TRASIMENO PG 3 – 2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-11, 15-8)

VBC VITERBO:

Macari 9, Giacomel 22, Capotosti 25, Ippoliti E. 9, Guidozzi 10, Marinelli 2, Carbonari (L1), Guerrini 4, Lupoli 1. N.E.- Quadrani(L2), Patrizi, Pierini, Ippoliti V.

All. Jacopo lacovacci e Salvatore Perinzano.

Asd NUOVA TRASIMENO PG:

Guarino, Gierek, Bernardini, Asquini, Distante, Mastroianni, Lomoro, Cornicchia (L1). N.E. Tocci (L2), Cirielli,Urbani,.

All.Simone Giannoni e Pietro Tanzarella

Arbitri:

Buldrini Elisa

Angeloni Valentina