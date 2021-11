Il punto sulla 9 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Rallenta il Pomezia (21 punti) che pareggia 1-1 in casa dei Parioli (13) vantaggio ospite con Masella nel primo tempo pari di Mattei in extremis. Del passo falso della capolista ne approfitta appieno la Polisportiva Monti Cimini (20) che liquida con il più classico dei punteggi 2-0 l’ Academy Ladispoli (18) sorpassandolo in graduatoria, e si issa in seconda posizione solitaria. La decide Manuel Vittorini (doppietta questo oggi, 14 reti realizzate in 9 gare disputate) vantaggio con una bella girata al 18’ e la mette in cassaforte con una prodezza balistica a tre dal termine, da segnalare che la compagine cimina ha fallito molte occasioni.

Il Maccarese (18) sbanca 1-0 Aranova (15) in rete La Rosa a otto minuti dal termine. L’ Astrea (16) batte 2-0 il Grifone Gialloverde (0) Castro e Corbo i marcatori. Fiumicino (9) Certosa (15) termina 0-0.Il Civitavecchia (14) sbanca il terreno della Boreale Don Orione (14) 3-1 il punteggio finale per i neroazzurri in rete Pippi, Cerroni e Panico nel primo tempo, locali che accorciano con Buccioni nella ripresa. Ottavia (5) Atletico Vescovio (10) termina 1-3, Amico, giordano Pietrobattista in rete per gli ospiti, per i padroni di casa Marco Neri. Successo anche per il Città di Cerveteri (7) che liquida il Campus Eur (8) Teti nel primo tempo, Morbidelli nella ripresa.