Il punto sulla 7 giornata di Promozione

NewTuscia – Allunga in vetta a più quattro per la battistrada Aurelia Antica Aurelio (19 punti) che travolge 3-0 il Pianoscarano (4) la tripletta di Nicolo’ Rocchi inguaia i rossoblù. Nuovo Borgo San Martino (15) Santa Marinella (13) termina 0-0.

La Nuova Pescia Romana (15) espugna 1-0 Tolfa (12) Bisozzi decisivo per i tirrenici. Il Fregene Maccarese (14) travolge 5-2 il Passoscuro (6), in rete per i locali Sargolini (doppietta) Mariani Di Buscia e Lavagnini. Bel pareggio 2-2 tra il Ronciglione United (1) che riesce a fermare l’ Athletic Soccer Academy (12) i viterbesi si portano in vantaggio 2 volte con Tagklioni e Usche, gli ospiti rispondono con Micichè e Catalano.

Brinda il Carbognano (11) che travolge 3-1 il Canale Monterano (4), vantaggio gialloblù con De Felice, ma i cimini rispondono con Tomassini, e sorpassano con una doppietta di Chesne. Il derby Montefiascone (9) Sorianese (8) finisce 0-0. La Fulgur Tuscania (8) batte 2-1 il Borgo Palidoro (3) per i bianconeri in rete Cuneo e Dottarelli al 95’.