“M’Illumino di Natale” a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – “M’Illumino di Natale” è il contest a premi promosso dall’amministrazione comunale di Vetralla in collaborazione con la Pro-Loco, che coinvolgerà tutti i cittadini insieme alle attività commerciali ed imprenditoriali nella realizzazione di piccole o grandi installazioni luminarie per rendere la nostra città scintillante in questo Natale di rinascita e riparten za.

Un’idea nata per coniugare la festa più importante dell’anno con la voglia di trovare quel senso di comunità e di appartenenza di cui abbiamo bisogno, ora più che mai.

Un Natale da cui ripartire tutti insieme e per risollevarci dopo questi mesi di pandemia.

Invitiamo tutti a partecipare, per questo si può contattare la Pro-Loco di Vetralla che fornirà il regolamento dell’iniziativa e i moduli di iscrizione che potranno essere presentati via mail o di persona in sede. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vetralla e della Pro-Loco.

Accendiamo Vetralla!!

Amministrazione Comunale di Vetralla