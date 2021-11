Microstoria e storia della vita quotidiana: Convegno sui monasteri femminili a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si terrà sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 nella splendida cornice del Salone del Quattrocento del Monastero di Santa Rosa della città di Viterbo il Convegno internazionale di studi dal titolo Microstoria e storia della vita quotidiana. Dalla documentazione dei monasteri di clausura femminili XV-XIX secc. Il convegno è stato organizzato dal Centro Studi Santa Rosa da Viterbo onlus (CSSRV) e realizzato grazie al contributo concesso dalla “Direzione Generale educazione ricerca e istituti culturali” del Ministero della Cultura. Durante le due giornate, molti sono gli studiosi che interverranno allo scopo di indagare i diversi aspetti della vita quotidiana delle monache di clausura, attraverso documentazione cartacea o materiale, non solo di Viterbo, ma anche di altre realtà.

Per chiunque volesse seguire i lavori del convegno, sarà possibile, in ottemperanza alle restrizioni COVID, seguire sulla piattaforma Zoom, iscrivendosi entro giovedì 18 novembre tramite l’apposito modulo per ottenere le credenziali di accesso. Per ulteriori informazioni https://www.centrostudisantarosa.org/microstoria-e-storia-della-vita-quotidiana/