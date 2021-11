Luca Profili: “Alta Altene non è più contribuente Tari di questo ente a causa della sua chiusura”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Ho letto un post della minoranza, riguardo la nostra risposta alla loro interrogazione sulla Tari. Ancora una volta quello che scrivono testimonia la loro volontà di mistificare la realtà. Alta Altene non è più contribuente Tari di questo ente a causa della sua chiusura, dovuta al fallimento della società. I crediti che il comune vanta verso Alta non c’entrano proprio nulla con la quantificazione della tariffa.

Si parla tanto per dare fiato alla bocca, altrimenti si eviterebbe di ipotizzare l’impiego le risorse provenienti dagli utili di Casa Civita per questo scopo, visto che non è possibile. Il solo obiettivo è buttarla in caciara, per screditare ciò che è stato fatto i questi anni. Ci dicano, allora, in quali altri Comuni accade ciò che succede a Bagnoregio. Dov’è che i bambini vanno a scuola senza pagare autobus e mensa; dove le famiglie ricevono 500 euro per ogni neonato; dove i diciottenni ricevono 200 euro per l’acquisto di libri; dove le donne possono avere il rimborso sulla spesa sostenuta per gli assorbenti igienici; dove l’addizionale comunale irpef è pari a zero; dove i parcheggi sono gratuiti; dove, a fine anno, i percettori di redditi bassi hanno un contributo per pagare le spese sostenute per le tasse sulle quali il Comune, per legge, ha poca libertà di manovra.

Soprattutto ci dicano, e spieghino ai cittadini di Bagnoregio, dov’erano e cosa facevano mentre si lavorava per portare benessere alla città. Ma forse questo i cittadini di Bagnoregio lo sanno già.

Luca Profili, sindaco di Bagnoregio