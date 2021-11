Intervento di riparazione della condotta idrica in Via Gramsci a Canepina

NewTuscia – CANEPINA – Con la presente si comunica che giovedì 18 novembre c.a., verrà eseguito un intervento di riparazione della condotta idrica in Via Gramsci.

Per tutta la durata dei lavori si rende necessario istituire il divieto di transito agli automezzi per il tratto di Via Gramsci compreso tra Via Aldo Moro e Via Ugo La Malfa dalle ore 8,00 fino a fine lavori (circa le 16,00) e la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 8,00 fino alle ore 14,00 presso le seguenti Vie: Gramsci, Aldo Moro, Ugo La Malfa, Soriano e zone limitrofe.

Al ripristino del flusso idrico potrebbe v erificarsi un intorbidimento momentaneo dell’acqua.

