Elezioni 2022 a Ladispoli: l’analisi del Pd

NewTuscia – LADISPOLI – Il direttivo del Pd di Ladispoli ha esaminato la situazione politica locale in prospettiva delle elezioni di maggio 2022 per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco.

Nell’incontro è stata confermata la volontà di arrivare alla creazione di una coalizione ampia che possa portare all’elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Amministrazione della città.

Nella riunione sono state inoltre confermate le linee programmatiche emerse dal confronto con le altre forze progressiste.

Infine, a norma dello Statuto del Partito, è stata indetta l’Assemblea degli iscritti convocata in sessione elettorale, con votazione prevista presso la sede di Via Odescalchi n.57, domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per l’individuazione del candidato Sindaco da scegliere tra i nominativi emersi in sede di direttivo: Federico Ascani e Silvia Marongiu.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli