A Monica Cianfarini onorificenza della Repubblica: il plauso del Comune di Bassano Romano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “E’ un grande esempio per tutti noi”. Questo è il primo commento dell’Amministrazione Comunale sul premio del Quirinale a Marina Cianfarini. Alla 28enne bassanese, infatti, il Presidente Sergio Mattarella consegnerà l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana “per il suo creativo e originale contributo nel sostegno ai piccoli pazienti ospedalieri”.

Per i piccoli malati oncologici, Marina Cianfarini è la fatina che racconta favole, scritte da lei stessa, “per cercare di far diventare questo percorso il meno tortuoso possibile”. Ogni settimana Marina è in missione nei reparti di diversi ospedali per donare amore ai piccoli malati e essere sempre al fianco delle loro famiglie.

“Dedica la sua vita al fianco dei bambini malati e delle loro famiglie. – Dichiara il Sindaco Emanuele Maggi – Una vita di vero amore verso gli altri. E’ una ragazza unica che ha fatto della sua vita una missione. La nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica da parte del Presidente Mattarella è un grande vanto per lei e per la sua famiglia ed è un riconoscimento che è assolutamente meritato. Grazie Marina”.

“Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marina Cianfarini – commentano ancora dall’Amministrazione Comunale – rappresenta un grande motivo di orgoglio per il nostro paese e per tutti i cittadini. Conosciamo il grande servizio di volontariato che svolge Marina e sempre in silenzio. A lei vanno i nostri più vivi complimenti e le migliori congratulazioni, ma soprattutto va il nostro più sentito grazie per l’esempio che offre, per l’amore che dona ogni giorno, per le attenzioni verso chi sta soffrendo, per la speranza che regala ai piccoli malati e ai loro genitori”.