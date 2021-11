Turno di riposo per la Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – VITERBO / Di seguito il comunicato stampa della società:

“Turno di riposo riservato all’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra Viterbo nella quinta giornata di

campionato, in attesa del ritorno sul parquet dei biancostellati previsto per domenica 21.

La settimana trascorsa e la prossima serviranno a coach Fanciullo per preparare al meglio la fase

finale del girone d’andata nel quale i viterbesi affronteranno domenica in trasferta Valmontone, poi

la imbattuta Grottaferrata al PalaMalè, quindi la Tiber nella capitale, concludendo il primo giro con

Palestrina ancora a via Monti Cimini. Un pacchetto di gare molto difficile, contro avversarie di

notevole spessore, ma che la Stella affronterà con l’intento di fare bene e di mantenere le posizioni

di vertice attualmente conquistate in classifica, grazie a quattro vittorie su altrettante gare disputate,

che hanno dimostrato la qualità di un gruppo tra i migliori del ranking in competizione.

“Stiamo giocando bene – dichiara Fanciullo – anche se dobbiamo migliorare ancora molto. Lo stop

non è mai un evento positivo, soprattutto quando si è in una fase in ascesa perché può rompere un

po’ i ritmi e soprattutto interrompere la concentrazione. Siamo una squadra esperta e ci siamo

allenati anche questa settimana come abbiamo sempre fatto, nello stesso modo di quando

dobbiamo scendere in campo la domenica. Ho detto ai ragazzi di mantenere alta la tensione e di

utilizzare questa pausa che il calendario ci propone per preparare ancor meglio i prossimi impegni.

Oggi seguiremo giocare gli altri, ma fra sette giorni torniamo in campo e voglio che tutti lo facciano

con la stessa determinazione ed il medesimo spirito che abbiamo dimostrato sino ad oggi”.”