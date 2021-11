Minaccia di suicidarsi 38enne a Civita Castellana: salvata da due vigili del fuoco e 1 carabiniere

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA- Minaccia di gettarsi dal quinto piano in via Marinetti una 38enne. Salvata dall’intervento di due vigili del fuoco e di un carabiniere.

Poco fa una squadra dei vigili del fuoco di Civita Castellana è intervenuta dopo l’avviso dell’ Ares 118 perché una signora era all’esterno di un palazzo al quinto piano di via Marinetti e voleva suicidarsi.

La squadra Civitanova ha lavorato in autonomia senza autoscuola, che era partita da Viterbo, perché la 38enne era già all’esterno del palazzo e minacciava di buttarsi appesa con le mani fuori dal balcone. Due vigili del fuoco e un carabiniere si sono avvicinati da un balcone vicino e, avuta anche collaborazione da parte della donna, sono riusciti a riportarla dentro l’ appartamento.

I sanitari del 118 sono subito arrivati per prestare le cure alla signora che non era in buono stato di salute.