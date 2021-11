NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lo show “Tipi” di Roberto Ciufoli approda ad Acquapendente nell’ambito della stagione Teatrale del B oni. Sabato 20 alle ore 17.30 e Domenica 21 alle ore 21.00, così come voluto dal Presidente Tolmino Piazzai, un atto unico di 80 minuti il quale, come sottolinea la produzione, presenterà qualcosa di “Imprevedibile, eclettico e stradivertente! Il grandissimo Roberto Ciufoli in una cavalcata che ci porterà ad analizzare e scoprire i lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano. Attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, ci accompagna in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore”.