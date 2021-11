Cuba, domani previste proteste contro il regime castrista: l’inizio di una nuova era?

Marco De Rosa NewTuscia – Cuba convocate manifestazioni di protesta per il 15 novembre 2021 sarà l’inizio di una nuova era?

Bueno hanno pubblicato su Youtube una struggente canzone dal titolo Patria y Vida. Il titolo stesso è un evidente antitesi alla celeberrima frase Patria o Muerte pronunciata da Ernesto Guevara in un discorso all’Assemblea Generale dell’ONU dell’11 dicembre 1964. Tutto ha avuto inizio lo scorso 16 febbraio 2021 quando numerosi artisti cubani tra i quali il famoso gruppo Gente de Zona e il requetonero DescemerBueno hanno pubblicato su Youtube una struggente canzone dal titolo Patria y Vida. Il titolo stesso è un evidente antitesi alla celeberrima frase Patria o Muerte pronunciata da Ernesto Guevara in un discorso all’Assemblea Generale dell’ONU dell’11 dicembre 1964.

In questa canzone si denuncia la situazione di miseria del popolo cubano, la mancanza di libertà e la repressione esercitata dalla dittatura castrista da oltre 60 anni ed al tempo stesso si esprime la speranza per una nuova alba. Tale brano, che attualmente è candidato al premio Grammy come migliore canzone latino americana dell’anno 2021, ha scaldato il cuore della gran parte dei cubani sia in patria che all’estero.

La situazione economica cubana era già difficile prima del Covid ed in questi ultimi mesi è definitivamente crollata.

Fondamentalmente a Cuba ci sono tre classi sociali: l’Elite degli alti gradi dell’esercito e della politica, seguono i cubani che hanno amici e parenti all’estero che con le rimesse ricaricano le carte di debito, le quali possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni negozi dove i beni si pagano in dollari solamente tramite POS; per ultimi ci sono la stragrande maggioranza dei cubani che devono comprare i beni nei negozi in moneda nacional sobbarcandosi ore di coda per poi spesso non trovare nulla negli scaffali. In tutti i negozi di Cuba i prezzi sono esorbitanti, circa 3 volte i prezzi italiani quando un salario mensile varia da 20 a 60 euro. Le autorità Cubane nel corso degli anni non sono riuscite a gestire la disastrata economia e la miseria ha iniziato a dilagare in tutto il paese.

Uno dei tanti paradossi di Cuba è che la propaganda del regime insulta i concittadini all’estero chiamandoli Gusanos (vermi) però al tempo stesso non è possibile fare a meno di ricorrere alle rimesse provenienti dall’estero per tentare di tenere in piedi la già pessima situazione economica.

Il governo cubano, dopo la morte nel 2016 di Fidel Castro è ora preseduto dal poco carismatico Miguel Diaz Canel alle cui spalle muove ancora le redini l’ultranovantenne Raul Castro fratello di Fidel.

Lo scorso 11 luglio 2021 a sorpresa i cubani si sono sollevati in una massiccia rivolta generalizzata con la richiesta di libertà e di migliori condizioni economiche, purtroppo ci sono stati anche alcuni morti e feriti. La reazione del governo alle rivolte ed al malcontento diffuso è stata nell’ inasprire la repressione di tutti i dissidenti; chi pensa diversamente viene perseguitato fino alla prigione passando prima per i cosidetti atti di ripudio dove gruppi di membri del partito circondano le case dei dissidenti per poi ricoprire questi malcapitati di insulti e minacce di stampo mafioso. Molti dei partecipanti alle rivolte del 11 luglio sono stati arrestati e rischiano pene spropositate, tra le vittime del regime anche Maykel Osorbo uno degli autori di Patria Y Vida ora in carcere.

I cubani emigrati nel resto del mondo hanno organizzato in varie città diverse manifestazioni a sostegno della libertà di Cuba, il culmine è avvenuto la scorsa domenica 24 ottobre quando un numeroso gruppo di cubani ha tentato di presenziare l’Angelus di Papa Francesco. Purtroppo non è stato consentito loro l’accesso a piazza San Pietro non si sa se per eccesso di zelo delle forze di sicurezza oppure per precisa volontà politica da parte delle autorità vaticane. Gli oltre mille cubani presenti e provenienti da varie parti del mondo, sentendosi ingiustamente discriminati, hanno reagito inscenando un sit in assolutamente pacifico in via della Conciliazione dove hanno chiesto libertà e misericordia per il popolo cubano. Malauguratamente i media italiani si sono dimostrati quasi del tutto indifferenti.

A Cuba comunque le cose non sono rimaste ferme, un gruppo di giovani, riunitosi sotto la voce Archipelago, ha organizzato per il prossimo lunedì 15 novembre un numero considerevole di marce pacifiche in tutta l’isola convocando uno sciopero generale ed una protesta massiva. I cubani nel mondo hanno risposto organizzando ulteriori proteste di sostegno in oltre 100 città del mondo; al momento non conosciamo le iniziative previste dalla comunità cubana del viterbese. I cubani dissidenti sperano che finalmente sia giunta la occasione buona per assestare la spallata definitiva al regime cubano. I seguitissimi influencer Otaola e Alain Paparazzi Cubano seguiranno in diretta gli eventi cercando di dare manforte ai rivoltosi sempre con l’incognita che le autorità cubane non taglino internet come già accaduto lo scorso 11 luglio.

Lunedi 15 novembre 2021 sarà un giorno cruciale per la storia di Cuba, inizierà la era di Patria y Vida oppure continueremo con Patria o Muerte?