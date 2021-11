Congresso nazionale di Fiuggi: nominati membri del Direttivo nazionale Gianfranco Piazzolla e Giancarlo Bandini

NewTuscia – VITERBO

Il Presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla e il segretario generale Giancarlo Bandini sono stati nominati membri del direttivo nazionale di Confimprese Italia al congresso nazionale di Fiuggi. Il coronamento di anni di impegno e sacrificio nei confronti di questa grande Confederaziine e del proprio territorio per il quale i due eletti hanno sempre profuso dedizione e attaccamento promuovendo tutti i grandi strumenti per la crescita e la realizzazione di impresa messi a disposizione da Confimprese Italia. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti e gli auguri di un buon lavoro per il futuro, non solo a servizio del proprio territorio ma anche a quello nazionale.