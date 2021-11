Comunicato stampa Vaticano: “Papa Francesco ha reso omaggio agli organizzatori della conferenza “Media contro l’odio”

NewTuscia – ITALIA / Di seguito il comunicato stampa

Papa Francesco rende omaggio agli organizzatori della conferenza “Media contro l’odio”

ROMA, 14 novembre 2021 – Sua Santità Papa Francesco ha reso omaggio al dipartimento dei media presso il Consiglio musulmano degli anziani per i loro sforzi nell’organizzazione della conferenza “Media contro l’odio” recentemente conclusa in collaborazione con il Catholic Center for Research and Media, che si è tenuto ad Amman, in Giordania.

La conferenza, che mirava a promuovere migliori standard professionali per i media arabi, faceva seguito alla “Convenzione sui media arabi per la fratellanza umana” tenutasi ad Abu Dhabi nel febbraio 2020.

A ricevere il riconoscimento a nome del team dei media del Consiglio è stato Yousef Rafayah, capo dei media e dell’editoria presso il Consiglio musulmano degli anziani. Erano presenti il ​​Dott. Sultan Al Remeithi, Segretario Generale del Consiglio Musulmano degli Anziani insieme al collega membro del Comitato Superiore della Fratellanza Umana, Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, nonché Presidente dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus.

Commentando il riconoscimento, monsignor Lahzi ha affermato: “Il Consiglio musulmano degli anziani è impegnato a coinvolgere i media nei suoi sforzi per combattere l’odio e diffondere la tolleranza e la pace, che è in linea con i valori del Documento sulla Fratellanza umana. ‘Arab Media Convention for Human Fraternità’ ad Abu Dhabi lo scorso anno, ritengo che ci sia una reale opportunità di costruire una cooperazione tra i media arabi e occidentali come parte degli sforzi più ampi per colmare i divari culturali tra Oriente e Occidente e diffondere la fratellanza umana a livello globale”.