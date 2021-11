La Maury’s Com Cavi Tuscania ospita la capolista Modica

NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domani pomeriggio alle 16 a Montefiascone per affrontare la capolista Avimecc Modica nell’anticipo valido per la sesta giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Un turno sicuramente avvincente che vedrà incontrarsi le prime della classe: oltre al Tuscania, quinto a 9 punti con 4 gare disputate, e Modica, prima assieme a Aversa con 12 punti ma senza aver riposato, l’altro match clou sarà infatti quello tra Palmi, terza con 5 incontri disputati, e Aci Castello, quarta con 10 punti e 4 incontri giocati. Insomma, domenica sera, potremmo trovarci di fronte una nuova classifica sicuramente meglio delineata con le reali forze in campo.

La squadra di Sandro Passaro arriva all’appuntamento sicuramente galvanizzata dal bel successo ottenuto non più tardi di una settimana fa in casa del Marigliano anche se con Modica sarà davvero un’altra partita.

“Sarà una gara molto dura -commenta Hidde Boswinkel. Modica è una squadra che difende tanto, quindi ci troveremo a giocare tante azioni lunghe in cui dobbiamo avere pazienza e giocare con la testa se vogliamo portare a casa il risultato. Loro hanno giocatori molto tecnici come la banda Chillemi, che già conosciamo dallo scorso anno, e l’opposto Martinez. Per quanto ci riguarda, ci stiamo allenando bene, a livelli alti: credo che sarà un incontro molto bello sia da giocare che per il pubblico”.

Probabile formazione dei siciliani: Alfieri in regia, Martinez opposto, Chillemi e Loncar di banda, Raso e Garofolo centrali, Nastasi libero.

Arbitreranno l’incontro i signori Martin Polenta e Massimo Rolla.

Si gioca a partire dalle 16. Diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici