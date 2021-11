Inaugurato “Ronciglione hub”, tra i siti scelti della regione lazio per l’aggregazione giovanile

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti; il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni; il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli; il Delegato del presidente alle Politiche Giovanili, Lorenzo Sciarretta; il consigliere regionale, Enrico Panunzi e il presidente della Provincia Pietro Nocchi

NewTuscia – RONCIGLIONE – Dal programma GenerAzioniGiovani, promosso dalla Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce “Ronciglione Hub”, uno spazio dedicato all’incontro, nel

centro del paese, in cui riscoprire il piacere della condivisione, imparare divertendosi, scambiare conoscenze, idee e progetti. Ma anche un’importante opera di valorizzazione e recupero urbano, frutto di interventi di ammodernamento e adeguamento di uno stabile ormai in disuso (ex sede della Protezione Civile) portati avanti dal comune di Ronciglione su finanziamento regionale.

Nella mattinata di ieri alle 11.30, negli spazi dello stabile in via Sasso Grosso a Ronciglione, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione.

Il Comune di Ronciglione aveva partecipato al bando regionale per il recupero di palazzi, uffici, scuole, caserme, stazioni, ex luoghi di culto inutilizzati, ottenendo un finanziamento di 48 mila euro, finalizzato alla creazione di un centro di sosta dedicato alla creatività e all’aggregazione giovanile.

Ronciglione è tra i sedici nuovi spazi (7 siti di animazione culturale e 9 ostelli) aperti dalla Regione Lazio per creare opportunità di occupazione e valorizzazione delle aree regionali.

“Oggi è una giornata importante per il nostro paese, perché un punto di aggregazione giovanile mancava da molto tempo. Grazie a Ronciglione Hub e alle sue numerose attività in calendario, lo stabile in via Sasso Grosso, così come tutto il comprensorio che ospita già il Centro Polivalente comunale e la sede di diverse associazioni, avranno nuova vita – ha commentato il sindaco Mario Mengoni. Tutto questo avviene all’interno di sedi regionali, ringrazio quindi il presidente Nicola Zingaretti e la Regione Lazio per aver promosso un progetto che punta alla valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista urbano che turistico-culturale”.

Ronciglione Hub ospiterà numerose attività promosse dall’Associazione Juppiter, dedicate all’aggregazione giovanile, alcune delle quali già in partenza, come i corsi di inglese, fonia, fumetti, fotografia e creatività: “Ringrazio tutti i presenti qui oggi – ha commentato il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli – in particolar modo il presidente Nicola Zingaretti che da sempre segue la nostra associazione con molta attenzione, così come il delegato alle politiche giovanili Lorenzo Sciarretta per la stretta collaborazione. I centri giovanili fanno parte della mission di Juppiter fin dalla sua fondazione, spinta da quattro fondamentali ruote: la musica, lo sport, la comunicazione e la solidarietà. Tutto questo lo troverete anche in Ronciglione Hub, un progetto che parla di amicizia, condivisione e integrazione, animato dalla presenza dei ragazzi speciali di Juppiter, che non solo parteciperanno alle attività, ma si prenderanno anche cura della splendida piazzetta che lo ospita”.