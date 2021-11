NewTuscia – PALERMO – Sarà inaugurata martedì 16 novembre 2021 alle ore 17,00, nella Sala Borsellino di Palazzo Jung in via Lincoln a Palermo, la mostra personale “Somniando sulle orme di Dante, le visioni dell’arte di Gabriella Lupinacci”

La mostra, composta da circa 50 opere, celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

L’artista Gabriella Lupinacci vuole ricordare il Poeta attraverso l’arte contemporanea, in un singolare “viaggio dell’anima” da lei vissuto e raccontato attraverso le opere.

La mostra vuole essere inoltre un rincuorante invito per ricominciare a vivere e condividere, dopo lunghi mesi di pandemia, di paura, solitudine ed ansia. Vuole comunicare le preziose previsioni future e i presagi che ognuno di noi può sentire nel corso della propria vita. Uno stimolo per ritornare nei luoghi della cultura, per nutrirsi di bellezza, speranza, rinascita attraverso i colori della pittura e dell’arte. “Luoghi di interesse artistico dove giornalmente ci si prodiga per la diffusione dell’arte, come a palazzo Jung, dove l’arte trova accoglienza nella Sala Paolo Borsellino, esempio di totale donazione della vita per alti valori di verità e di giustizia”

Gabriella Lupinacci

La mostra sarà visitabile dal 16 al 26 novembre, nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

sabato, domenica e festivi chiusura

Nel rispetto delle disposizioni sull’emergenza COVID-19, sarà consentito l’ingresso contingentato di visitatori muniti di certificazione verde COVID19, accompagnati da un referente della mostra incaricato del controllo, della temperatura, della mascherina e del distanziamento sociale all’interno della Sala.