NewTuscia – VITERBO – Ripartono le iniziative culturali della Delegazione viterbese “R. Pesaresi” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con la volontà di recuperare il rapporto con il territorio della città e della provincia. Il Direttivo della Delegazione ha deciso infatti di tornare ad organizzare, con il patrocinio della Fondazione Carivit, un cicl o di conferenze in presenza (Le emozioni nella letteratura, nella ricerca geografica e nell’arte). Sarà comunque lasciata ancora aperta la possibilità di seguire gli interventi on line (https://meet.google.com/ypo-qvmw-jpg). Dal 12 novembre di quest’anno fino al 26 marzo del 2022 verranno affrontati, ad opera di studiosi riconosciuti a livello internazionale, vari argomenti di letteratura greca, latina, italiana, geografia e storia dell’arte con uno specifico collegamento alla tematica delle emozioni, che è molto valorizzata, da ultimo, nell’ambito degli studi accademici e nella pratica didattica. Gli incontri, aperti a tutti, saranno validi anche per l’aggiornamento dei docenti della scuola secondaria (è possibile iscriversi al corso attraverso la piattaforma SOFIA del MIUR) e come PCTO (Percorsi per le Competenze Traversali e l’Orientamento) per gli studenti delle scuole secondarie.

Inaugurerà il ciclo venerdì 12 novembre alle ore 15, presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit (Via Cavour, 67 – Viterbo), Maurizio Sonnino (“Sapienza” Università di Roma) con un intervento su un soggetto di rilevanza capitale:

Dalla leggenda di Enea in terra greca alla poetica virgiliana delle emozioni: qualche considerazione generale.

Seguiranno poi le altre conferenze in programma:

25 novembre 2021 – ore 16 (Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit – Via Cavour, 67 – Viterbo)

Luisa Carbone (Università della Tuscia – Presidente della Sezione AIIG di Viterbo)

L’atlante delle emozioni

(in collaborazione con la sezione viterbese dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)

23 febbraio 2022 – ore 16 (Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit – Via Cavour, 67 – Viterbo)

Paolo Marini (Università della Tuscia)

Dalla corte all’inferno. Stati d’animo e proiezioni teriomorfiche dell’io tra III e IV satira di Ariosto

11 marzo 2022 – ore 16 (Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit – Via Cavour, 67 – Viterbo)

Salvatore Monda (Università del Molise)

Le emozioni del personaggio e la maschera dell’attore

26 marzo 2022 – ore 15.30 (Palazzo Orsini, Via Borghese, 10 – Bomarzo, VT)

Barbara Aniello (Pontificia Università Gregoriana)

Sonus Firenze: alla scoperta dell’iconografia musicale nei musei italiani