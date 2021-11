Il progetto SintomLab di Protagon e Almirall Italia finalista al Lean Health Award 2021

Il progetto pilota ha coinvolto nel 2021 cinque centri SM in tutta Italia allo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente focalizzandosi su ascolto e gestione dei sintomi

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo. SintomLab, progetto pilota sviluppato da Protagon con il contributo non condizionante di Almirall Italia, azienda farmaceutica leader in neurologia e fortemente impegnata nel mettere a disposizione soluzioni terapeutiche che migliorino la vita quotidiana dei pazienti affetti da sclerosi multipla (SM), è stato tra i protagonisti del prestigioso premio Lean Health Award 2021, classificandosi tra i finalisti nella categoria “Best Lean Ideas”.

La manifestazione, arrivata alla sua quarta edizione, è dedicata ai migliori progetti di innovazione e riorganizzazione nel mondo Healthcare e Lifescience per dare risposte più efficienti e innovative ai pazienti. Proprio in questo senso è stato sviluppato, nel corso del 2021, il “SintomLAB: ambulatorio del sintomo in SM”, dedicato all’importanza della gestione dei sintomi in pazienti affetti da sclerosi multipla al fine di migliorarne la qualità di vita.

La sclerosi multipla è una malattia cronica neurodegenerativa che colpisce oltre 122.000 persone in Italia, con una incidenza doppia nelle donne rispetto agli uomini. I sintomi con cui si manifesta sono estremamente variegati – tra i più diffusi, ad esempio, fatica, spasticità, dolore – e vanno a impattare notevolmente sulla qualità della vita di chi ne soffre. Spesso, però, si tende a concentrarsi più sul trattamento della patologia in sé, e questo aspetto rischia di passare in secondo piano. Con il coinvolgimento dello specialista neurologo e del paziente, quindi, l’idea del progetto, è la creazione di uno spazio dedicato all’ascolto, all’approfondimento e al monitoraggio dei sintomi, al fine di prescrivere la terapia personalizzata più adeguata e di individuare delle best practice replicabili.

Protagonisti del progetto pilota sono stati cinque ambulatori del sintomo in altrettanti centri SM, a Roma (Tor Vergata e Gemelli), Genova, Ravenna e Messina. Tra i progetti in fase di realizzazione, in particolare, il progetto selezionato al Lean Health Award è stato quello sviluppato dall’UOSD Sclerosi Multipla del Policlinico Tor Vergata di Roma e coordinato dalle Dr.sse G. Marfia, G. Mataluni, C. Gabri Nicoletti, C. Ljoka. Questo si configura attraverso un approccio innovativo di medicina multidisciplinare e personalizzata in cui si alternano visite in presenza e visite da remoto, con la definizione di esercizi rieducativi che il paziente andrà a svolgere a casa. Altri format di successo sono stati sviluppati anche dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e dall’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Il progetto pilota continuerà nel corso dei prossimi mesi con la definizione di risultati tangibili e la misurazione del miglioramento della qualità di vita per i pazienti coinvolti, con l’idea, nel 2022, di creare un network di centri SM che condivideranno questo approccio innovativo nella gestione dei sintomi.

Almirall

Almirall è un’azienda farmaceutica internazionale leader in dermatologia e neurologia che applica la scienza e l’innovazione per trasformare il mondo dei pazienti di oggi e di domani. L’impegno dell’azienda è concentrato nella lotta contro le malattie e nell’aiutare le persone a sentirsi meglio. Almirall supporta inoltre lo sviluppo professionale degli operatori del mondo sanitario, fornendo le soluzioni mediche innovative dove è più necessario. L’azienda è stata fondata 75 anni fa e il suo quartier generale si trova a Barcellona. È quotata alla Borsa Spagnola (ticker: ALM). Almirall è diventata una fonte di valore per la società in cui opera grazie al costante impegno verso i suoi stakeholder e grazie all’aiuto che fornisce al prossimo, comprendendo le sfide dei pazienti e usando la scienza per fornire soluzioni concrete, utili nella vita quotidiana. I ricavi totali del 2018 ammontano a 811 milioni di euro. Almirall ha più di 1.800 dipendenti che si dedicano alla ricerca.

APCO Worldwide