I percorsi naturali più belli d’Italia

NewTuscia – L’Italia intera è un paese non solo molto vario a livello culturale, come ben testimoniano i tantissimi monumenti di diversa concezione, ma anche dal punto di vista geografico. Non a caso conosciuto come il Belpaese, lo stivale italico presenta un’enorme varietà di percorsi naturali che permettono di godere di paesaggi unici nel loro genere, partendo dal Nord montagnoso fino al soleggiato Sud delle coste mediterranee. Una serie di diversi itinerari nei quali il turismo si mischia con la cultura e ch e danno un’immagine splendida dell’Italia intera e offrono la possibilità di percorrere luoghi straordinari limitando l’impatto sull’ambiente, qualcosa di molto importante oggigiorno.

Non è un caso che molti turisti stranieri che vengono in Italia per godere delle nostre bellezze naturali e le squisitezze della nostra cucina, si innamorano anche della nostra lingua. Grazie alla tecnologia, imparare un idioma può essere oggi fatto studiando da casa e poi le conoscenze linguistiche possono essere applicate localmente per potersi destreggiare nelle varie situazioni giornaliere. I servizi offerti per imparare una lingua online valgono anche per gli italiani che vogliano poi recarsi in gita all’estero, essendo presenti anche numerosissime lingue straniere.

I percorsi più belli d’Italia

Sia i turisti italiani, sia gli stranieri che vengono nel nostro Paese per visitare il Belpaese e praticare la lingua, hanno a disposizione un’infinità di percorsi tra cui scegliere. Una tra le rotte più battute e dalla carica enfatica e storica più forte è senza dubbio la Via Francigena, che parte dal Lazio per addentrarsi fino all’Europa più profonda, arrivando fino al Nord della Francia. Questo percorso ha però delle varianti interne, come quella che consente di esplorare vari tragitti meno battuti come quelli dell’Umbria, avamposto nel quale si trova Assisi, città che rese famoso proprio San Francesco. Questo percorso conosciuto a livello planetario è un’ottima opzione per il trekking moderno che combina sia la vista di paesaggi naturali nei quali è possibile respirare aria pulita sia un’attività fisica importante per mantenersi in forma e tenere uno stile di vita limpido. Un percorso del genere è tra quelli più indicati nell’attuale politica di riscoperta del verde e delle zone naturali più pure d’Italia, un paese che potrà trarre molto beneficio dalle recenti politiche mondiali contro la deforestazione e il cambiamento climatico.

Spostandoci più a Nord troviamo poi un altro percorso romantico e storicamente consolidato per la sua bellezza, ovvero quello che attraversa le Cinque Terre in Liguria. Questo tratto costiero sito nella provincia di La Spezia, riconosciuto ufficialmente nell’anno 1997, rappresenta una delle alternative più affascinanti di trekking a strapiombo sul mare. Poter contemplare lo spettacolo del mar ligure da ognuno dei suoi angoli passando per i cinque paesi che lo compongono è infatti un privilegio assoluto per coloro che decidono di intraprendere questo cammino. Tra paesini dall’architettura unica e splendidi panorami, le Cinque Terre sono da tempo un posto ideale anche per chi intende staccare dalla routine quotidiana e decide di recarvisi solamente in giornata, scegliendo solamente uno o due paesini, e puntando magari anche all’ottima offerta gastronomica presente. Andando verso Sud, invece, non si può non citare la Costiera Amalfitana, a pochi chilometri da Napoli e caratterizzata da salite impervie che però portano a belvedere mozzafiato sul mare. Da Positano a Ravello passando per Amalfi e Praiano, in questo scorcio di terra tra mare e montagne è impossibile non innamorarsi dei contrasti tra il colore delle case costruite in salita e la luce che si riflette su una zona marittima che è da sempre tra le più belle d’Italia.