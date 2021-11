Convenzione tra Unitus e la Scuola Forestale Carabinieri

NewTuscia – VITERBO – L’accordo prevede la collaborazione per attività didattiche di specializzazione in “Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare”. Stefano Ubertini rettore dell’Università della Tuscia e il generale di brigata Donato Monaco, comandante della Scuola Forestale Carabinieri, hanno sottoscritto 2 convenzioni.

Una per i carabinieri forestali, l’altra per i marescialli dei carabinieri forestali. Le due convenzioni prevedono il coinvolgimento dei docenti del DAFNE del corso di laurea in Scienze della Montagna di Rieti. Le materie oggetto dei corsi di studio ai quali parteciperanno i carabinieri sono Botanica Generale e Speciale, Meteorologia, Cartografia, Dissesto Idrogeologico, Dendrometria, Ecologia, Selvicoltura e Utilizzazioni Forestali. I carabinieri e marescialli, che decidessero, dopo la partecipazione ai corsi di studio, di iscriversi al corso di laurea triennale in Scienze della Montagna, avrebbero il riconoscimento di 40 crediti formativi, in virtù del contributo orario dei Docenti UNITUS nel corso di Formazione. Inoltre, ma questo vale per tutta l’arma dei carabinieri non solo per gli studenti dei due corsi di formazione riportati nelle convenzioni, UNITUS prevede sconti di tasse universitarie molto vantaggiosi.

Per ISEE al di sotto di 30.000 euro non si pagano tasse universitarie. Gli sconti valgono per l’iscrizione a tutti i corsi UNITUS non solo per Scienze della Montagna.