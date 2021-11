Cia Roma, Milozzi: “Anche nel Lazio auspichiamo un aumento del prezzo del latte. Serve un tavolo di concertazione con industirali  e associazioni di categoria”

NewTuscia – ROMA – Le trattative sul prezzo del latte arrivano ad una tregua in Lombardia, con l’accordo tra allevatori, industria della trasformazione e grande distrubuzione per il raggiungimento di una soglia di 4 centesimi in più.

“La speranza è che anche ne Lazio si riconosca quanto il ministero all’ Agricoltura ha fatto in Lombardia – ha detto Riccardo Milozzi presidente della Cia ( Confederazione Agricoltori Italiani di Roma) – l’applicazione della tariffa deve esserci anche nella nostra regione, invitiamo quindi a un tavolo urgente per discutere del prezzo del latte: associazioni di categoria, industriali e la GDO. C’è un emergenza nel costo del latte che sta assorbendo le risorse degli allevatori, molti dei quali in dirittura di chiusura. Per salvarli, quindi, dobbiamo stringerci intorno a un unico obiettivo. Come è successo in Lombardia, dove il prezzo del latte è salito a 41 centesimi, anche nel Lazio spingeremo per trovare un accordo che vada in favore degli allevatori per la valorizzazione di una produzione significativa – conclude Milozzi – non possiamo scendere sotto una soglia che non va a ricoprire le spese per produrre il latte>>.