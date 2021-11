Caro energia, la ricetta di Confimprese a “Luce Nuova sui fatti”

NewTuscia – VITERBO – “Il trend del caro energia, come dicono le fonti ufficiali, durerà ancora per forse due trimestri. Serve un intervento del Governo. Come Confimprese siamo a disposizione per ogni informazione e, a livello nazionale, in prima linea per seguire la situazione e consigliare azioni nella direzione giusta”.

A parlare è Gianfranco Piazzolla, presidente Confimprese Viterbo, che ieri, nel corso dello speciale della sua associazione di categoria dedicato all’analisi del rialzo dei prezzi dell ‘energia, ha esaminato le cause e chiarito come tutto ciò si rifletterà in modo forte sull’economia. Nel corso della trasmissione è intervenuto in collegamento telefonico il presidente nazionale di Confimprese Italia Guido D’Amico che ha dettagliato l’attuale trend economico e ricordato l’impegno della sua associazione datoriale per informare e assistere i propri associati. Quindi ha parlato del congresso nazional e di Confimprese Italia che si terrà a Fiuggi questo fine settimana con la possibilità seria di un bis per D’Amico e tanti ospiti importanti che saranno presenti: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la Ministra per il Sud Mara Carfagna, la Viceministro per l’Economia Laura Castelli e il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Nella seconda parte della trasmissione sono stati ospiti di Wanda Cherubini per la rubrica “Together” l’assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo Antonella Sberna; la presidente della Consulta del volontariato Donatella Salvatori; il presidente di Viterbo con Amore Domenico Arruzzolo e la volontaria Rosa Maria Cola. Per le rubriche tematiche è stata la volta di “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Gocce di benessere” di Monica Errani e “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta.

(Qui tutta la diretta: https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti/videos/4717669264950992 )

La prossima pu ntata di “Luce Nuova sui fatti” sarà dedicata alla Festa del Cinema di Roma e ad uno speciale del Centro Studi Criminologici di Viterbo sul volume di Virginia Ciaravolo “La violenza di genere dalla A alla Z”. Torna Emanuela Ferruzzi con “Aut Aut”.

L’appuntamento è per giovedì 18 novembre alle 21 per l’ottava puntata di “Luce Nuova sui fatti”:: andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.