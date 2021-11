Bagni pubblici a La Quercia, ultimati i lavori di ristrutturazione

NewTuscia – LA QUERCIA (VITERBO) – Ripristinati i sanitari, risistemate le mattonelle e realizzata una rampa di accesso per persone diversamente abili. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici L aura Allegrini, che aggiunge:

“I lavori di ristrutturazione dei bagni pubblici di via del Lavatoio sono terminati. Finalmente con una rampa a norma che consente l’accesso anche a persone con disabilità. Si tratta di due ambienti adiacenti: uno ospita tre bagni per uomini, l’altro un bagno per donne e uno per diversamente abili. Continuiamo a lavorare per migliorare l’accessibilità della nostra città. Abbiamo realizzato un importante intervento, necessario per la riattivazione del servizio a disposizione dei cittadini del posto e dei numerosi turisti che quotidianamente fanno visita alla basilica santuario Santa Maria della Quercia. La gestione dei bagni non compete al settore Lavori pubblici – precisa l’assessore Allegrini – e sarà pertanto affidata al settore ambiente del Comune. Solo con una gestione che comprende la vigilanza e la buona educazione di chi ne fruisce si potranno evitare nuovamente situazioni di degrado”.