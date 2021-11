Al via la 27esima Maratonina Città di Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Domenica 14 novembre si corre alla 27esima Maratonina Città di Montalto. L’evento podistico organizzato dalla Polisportiva Montalto, dalla Uisp Viterbo e da l Comune di Montalto di Castro con la collaborazione della Fondazione Vulci. Una corsa su un percorso di 11 chilometri alla quale parteciperanno numerosi atleti provenienti da più regioni per raggiungere il traguardo nel miglior tempo possibile.

L’appuntamento per il raduno è previsto per le ore 8, la partenza della gara alle ore 10. Si parte da viale Garibaldi, sotto le mura del centro storico, per poi raggiungere Marina di Montalto attraversando le bellezze paesaggistiche del territorio. Ai partecipanti verrà consegnato il pacco gara con la maglia tecnica e al termine dell’evento verranno tutti premiati con i prodotti tipici del territorio e una medaglia che rappresenta il logo ufficiale della Maratonina, ricreata da una delle foto scattate alla partenza della gara del 2019. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.