Scuola, Roma e provincia: torna “Igiene insieme”
446 scuole primarie e dell’infanzia aderiscono al progetto per l’anno scolastico 2021/22
NewTuscia – ROMA – Torna anche per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto “Igiene Insieme”, un’iniziativa di Napisan rivolta alle scuole d’infanzia e primarie con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo nuovamente sicuro attraverso la diffusione e l’insegnamento delle buone e corrette pratiche di igiene tra i più piccoli, coinvolgendo anche i genitori e gli insegnanti. L’iniziativa, entrata ormai nel secondo anno di vita, è stata realizzata con la collaborazione dell’Università Vita-Salute San Raffaele e La Fabbrica.
Dopo il grande successo della prima edizione, il progetto vede anche per il nuovo anno scolastico una rinnovata adesione a Roma e provincia, con 446 scuole primarie e dell’infanzia aderenti all’iniziativa.
«Una grande risposta dal territorio per un progetto secondo noi di grande valore, che mira ad aiutare, sensibilizzare e supportare direttamente bambini, genitori ed insegnanti in un percorso di educazione alla salute e di responsabilità durante un momento fondamentale come la ripartenza. Un’occasione, questa, nella quale è importante conservare l’attenzione all’igiene come gesto individuale e collettivo che il contesto pandemico ci ha insegnato» ha commentato Ferran Rousaud, AD Reckitt Hygiene Italia.
UNO STUDIO DIMOSTRA L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALL’IGIENE A SCUOLA
L’efficacia del progetto all’interno del contesto scolastico è stata anche oggetto di uno studio condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele e coordinato dal professor Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con la professoressa Anna Odone, Ordinario di Igiene all’Università di Pavia. L’indagine empirica effettuata nel mese di ottobre 2020 si è concentrata su un campione di scuole elementari della Lombardia aderenti al progetto “Igiene Insieme”, dimostrando come l’incidenza delle infezioni da SARS-CoV-2 sia stata inferiore del 14% rispetto alla media regionale per bambini della stessa età.
Dai risultati dello studio, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Acta Biomedica, che ha coinvolto 2.033 classi e 43.096 alunni in Lombardia, emerge in maniera significativa l’importanza della prevenzione e dell’educazione con particolare riferimento all’igiene.
Più nel dettaglio, in questa regione, hanno aderito al progetto 271 scuole su un totale regionale di 2.472, alle quali è stato fornito un “kit per l’igiene” entro il 30 settembre 2020 contenente materiali educativi e informativi e prodotti igienizzanti . Le scuole hanno di conseguenza messo a disposizione i kit agli alunni e poi, nel corso del mese di ottobre, hanno raccolto i dati relativi all’incidenza dell’infezione da Covid-19. Da questa ricerca è emerso che su 271 scuole, 140 (52% del totale coinvolte in Lombardia) hanno trasmesso dati utili e rilevanti entro il 31 ottobre successivo, per un totale di 2.033 classi e 43.096 alunni.
I dati emersi, legati alle nuove infezioni da Covid-19 nelle scuole, sono poi stati messi a confronto dal team di ricerca con i tassi di incidenza dell’infezione, per 100.000 abitanti della stessa fascia d’età (6-10 anni), in Lombardia. Alla luce di alcuni limiti primari, come la parziale aderenza degli istituti, la non totale rispondenza delle scuole e lo svolgimento dello studio in una regione molto colpita dall’infezione, pur non essendo possibile individuare una correlazione certa tra il progetto “Igiene Insieme” e la riduzione del tasso di infezione, indubbiamente il dato misurato appare rilevante anche per lo scarso numero di ricerche di questo tipo: sul totale degli studenti presi in esame (43.096) la positività al Covid-19 è stata riscontrata in 277 casi. Nello stesso periodo, l’incidenza in Lombardia dell’infezione da Covid-19, per 100.000 abitanti nella stessa fascia d’età (6-10), è stata di 747 casi. Ciò vuol dire che, uniformando il campione delle scuole di “Igiene Insieme” al totale considerato per la Lombardia (100.000 abitanti) si possono riportare due tassi che mostrano una evidente riduzione di incidenza del 14% nelle scuole aderenti a “Igiene Insieme”: 747 casi su 100.000 abitanti in Lombardia, 643 casi su 100.000 abitanti nelle scuole aderenti al progetto.
IGIENE INSIEME: I CONTENUTI DEL PROGETTO
Con il chiaro obiettivo di supportare studenti, genitori e insegnanti da un punto di vista igienico-sanitario, Napisan, con i suoi partner Università Vita-Salute San Raffaele e La Fabbrica, ha raggiunto 8.000 scuole primarie e d’infanzia in tutta Italia, per un totale che supera 1 milione di studenti, portando prodotti per l’igiene e la sanificazione di mani e superfici, oltre a materiale didattico e informativo volto a diffondere tra i più piccoli l’abitudine, sempre più radicata, delle buone norme di igiene.
L’intervento ha dimostrato una forte capillarità sul territorio grazie agli interventi a sostegno di studenti e insegnanti. Due le componenti fondamentali quali:
- azioni nei confronti degli studenti, che ha portato alla realizzazione di opuscoli disegnati ad hoc, poster e giochi per bambini, esperimenti video e un nudge book con 27 attività da realizzare in classe per promuovere comportamenti virtuosi in maniera non coercitiva
- interventi in favore degli insegnanti, che comprendevano un corso di formazione di 30 ore a cura de La Fabbrica, ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, e 14 brevi video educativi a supporto.
IGIENE INSIEME: LE NOVITA’ PER IL 2021
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’obiettivo di Napisan e del progetto “Igiene Insieme” sarà quello di ampliare ancor di più l’iniziativa, coinvolgendo 2.000 nuove scuole così da arrivare ad un totale, significativo, di 10.000 istituti coinvolti in tutta Italia. Inoltre, il progetto 2021 sarà poi l’occasione per presentare le novità previste a livello di contenuti attraverso una differenziazione dei materiali tra le scuole d’infanzia e quelle primarie.
I materiali educativi distribuiti quest’anno nelle classi aderenti saranno profondamente rinnovati e allineati all’età degli studenti, per tenere conto delle esigenze emerse nel corso del precedente anno scolastico, con un occhio attento alla formazione e al divertimento. Per sottolineare l’inclusività del progetto, i materiali dedicati alle scuole vedranno poi l’inserimento dell’approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa grazie al coinvolgimento di Auxilia e dell’associazione il CAAmaleonte, realtà nate con la volontà di migliorare la qualità della vita e della formazione dei bambini con bisogni comunicativi complessi in modo tale da poterli coinvolgere tutti in maniera attiva, senza distinzioni.
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a facilitare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare i più comuni canali comunicativi, ossia il linguaggio verbale e la scrittura. Per rendere fruibili i contenuti vengono infatti utilizzati degli strumenti di natura grafica come i simboli grafici o pittogrammi, in questo caso quelli appartenenti al set Widgit. Attraverso questa modalità comunicativa innovativa, coloro che sono
affetti da disturbi più o meno severi di carattere cognitivo possono trovare un accesso favorito alle informazioni e più in generale un insegnamento per l’intera classe all’utilizzo di un innovativo sistema di comunicazione.
La nuova edizione di “Igiene Insieme” vede tantissime novità, sia a livello di contenuti che di nuovi attori coinvolti. A tale proposito la grande novità dell’anno scolastico 2021/2022 sarà il coinvolgimento di Mattel, azienda leader nel settore giocattoli, che presterà al progetto il volto di uno dei suoi brand più amati: Il Trenino Thomas, già ambasciatore delle Nazioni Unite per quanto riguarda il sesto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Acqua Pulita e Igiene), nel suo programma racconta l’importanza dell’amicizia e del lavoro di squadra.
I due brand hanno dato vita a nuovi materiali pensati esclusivamente per le scuole dell’infanzia, in modo da renderne i contenuti più accessibili e fruibili.
Per tutte le informazioni sul progetto e per scoprire come candidare una scuola all’iniziativa è possibile visitare il sito www.igieneinsieme.it.
|TIPOLOGIA
|NOME SCUOLA
|INDIRIZZO
|CAP
|CITTA’
|PROVINCIA
|Scuola Primaria
|INTEGRATA SORDI E UDENTI T. SILVESTRI MAGAROTTO
|Via
|NOMENTANA, 56
|161
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|COR JESU
|Via
|GERMANO SOMMEILLER, 38
|185
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO
|Via
|SAN QUINTINO, 4
|185
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MARIA IMMACOLATA
|Via
|TOR DE’ SCHIAVI, 150
|172
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO VILLA FLAMINIA
|Viale
|DEL VIGNOLA, 56
|196
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LEONARDO MURIALDO
|Via
|ANFITEATRO ROMANO, 30
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola Primaria
|A. SORDI C/O SEC. I GRADO SACCHETTO
|Via
|STEFANO BORGIA, 110
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LAMBRUSCHINI
|Via
|SUOR CELESTINA DONATI, 110
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI LICENZA
|Via
|GIACOMO MATTEOTTI, 4
|26
|LICENZA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN NICOLA II
|Via
|CEVA, 248
|123
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ILARIA ALPI
|Via
|DECIO AZZOLINO, 33
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|HANS CHRISTIAN ANDERSEN – QUARTACCIO
|Via
|DEL PODERE TRIESTE, 20
|168
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CESARE PAVESE
|Via
|TORREVECCHIA, 793
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CESARE PAVESE
|Via
|TORREVECCHIA, 793
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ALFREDO BAJOCCO
|Via
|DI CASALOTTI, 85
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DIONIGIO ROMEO CHIODI
|Via
|APPIANO, 15 Q.RE BALDUINA
|136
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|APPIO CLAUDIO
|Via
|AMANTEA, 1
|178
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VIA DEL CALICE
|Via
|DEL CALICE, 34/I
|178
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA DEL CALICE
|Via
|DEL CALICE, 34/I
|178
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|APPIO CLAUDIO
|Via
|AMANTEA, 1
|178
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GREGNA S. ANDREA
|Via
|ALESSANDRO DELLA SETA, 8
|100
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANNA MAGNANI
|Via
|VAL MAGGIA, 21
|141
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FRANCESCO DE SANCTIS
|Via
|ADOLFO GIAQUINTO, 24
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GUIDO ANTONIO MARCATI
|Via
|RUGANTINO, 80/88 -TORRE SPACCATA
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANNIBALE TONA
|Via
|EMILIO MACRO, 25/31
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|BAMBINI DEL MONDO
|Via
|FRANCESCO GENTILE, 40
|173
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA GENTILE
|Via
|FRANCESCO GENTILE, 132
|173
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VALENTE
|Via
|DINO PENAZZATO, 72
|177
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANDREA SANTORO
|Via
|FEDERIGO VERDINOIS, 54
|159
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VITTORIO PICCININI
|Via
|FILIPPO FIORENTINI, 48
|159
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANGELO MAURI
|Via
|ANGELO MAURI, 5 ANG. VIA PIERO FOSCARI
|139
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI LIDO DEL FARO
|Via
|G. FONTANA, 13/15
|54
|FIUMICINO
|RM
|Scuola Primaria
|XXI APRILE
|Via
|LUCA PASSI, 57
|167
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|PAPA WOJTYLA
|Via
|SORISO, 41
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GOFFREDO PETRASSI
|Via
|GIACOMO MALVANO, 20
|194
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ENRICO PESTALOZZI
|Via
|MONTEBELLO, 118
|185
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MARTIN LUTHER KING
|Via
|DEGLI ORAFI, 30
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NICOLA CALIPARI
|Via
|ERCOLE MARELLI, 21
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SALVATORE VALITUTTI
|Via
|ACQUARONI, 53
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|IDA DEL VECCHIO
|Via
|FRANCESCO MERLINI, 8
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA SILLA
|Via
|GIUSEPPE SILLA, 3
|189
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VILLA LAZZARONI
|Via
|APPIA NUOVA, 522
|181
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ADA NEGRI
|Via
|LATINA, 303
|179
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI PAOLO II
|Viale
|ALESSANDRO RUSPOLI, 80 – ACILIA
|126
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CORRADO CORRADI
|Via
|DELL’AQUILA REALE, 50
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANDREA BOLTAR
|Piazza
|LODOVICO CERVA, 45
|143
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CARLO EVANGELISTI
|Via
|CORNELIA, 73
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIACOMO MANZU’
|Via
|LAZIO, S.N.C.
|40
|ARDEA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ARTENA- PONTE DEL COLLE
|Palazzo
|PONTE DEL COLLE, S.N.C.
|31
|ARTENA
|RM
|Scuola Primaria
|GIACOMO MATTEOTTI
|Piazza
|GIUSEPPE VITTORIO, S.N.C.
|60
|CASTELNUOVO DI PORTO
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|GIACOMO MATTEOTTI, 11
|33
|CAVE
|RM
|Scuola Primaria
|DI NAZZANO
|Via
|SANT’ANTIMO, 19
|60
|NAZZANO
|RM
|Scuola Primaria
|SANT’ORESTE
|Via
|LORENZO MARZETTI, 9
|60
|SANT’ORESTE
|RM
|Scuola Primaria
|DI TREVIGNANO ROMANO
|Via
|DELLE SCALETTE, 5
|69
|TREVIGNANO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|PISA, 21
|66
|MANZIANA
|RM
|Scuola Primaria
|ANTONIO GRAMSCI
|Via
|OMOBONO, 1
|60
|CANALE MONTERANO
|RM
|Scuola Primaria
|C. PETROCCHI
|Via
|ALDO MORO, 32
|10
|MONTELIBRETTI
|RM
|Scuola Primaria
|G. CAPRONI
|Via
|LUIGI SOLIDATI TIBURZI, 2
|149
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANTONIO DE CURTIS
|Viale
|SAN GIOVANNI BOSCO, 125
|175
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PANTANO
|Via
|DELLA MOLA, S.N.C.
|37
|SEGNI
|RM
|Scuola Primaria
|DI SUBIACO
|Piazzale
|DELLE ARTI, S.N.C.
|28
|SUBIACO
|RM
|Scuola Primaria
|DI AGOSTA
|Piazza
|SAN NICOLA, S.N.C.
|20
|AGOSTA
|RM
|Scuola Primaria
|DI PIAZZA ROMA
|Piazza
|ROMA, 28
|28
|SUBIACO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|TOLFA
|Via
|LIZZERA, 19
|59
|TOLFA
|RM
|Scuola Primaria
|DI SANTA SEVERA NORD
|Piazza
|DELLA REPUBBLICA, SNC – SANTA SEVERA NORD
|59
|TOLFA
|RM
|Scuola Primaria
|DI ALLUMIERE
|Piazza
|F. TURATI, S.N.C.
|51
|ALLUMIERE
|RM
|Scuola Primaria
|TOLFA CAPOLUOGO
|Via
|LIZZERA, 19
|59
|TOLFA
|RM
|Scuola Primaria
|EDUARDO DE FILIPPO
|Via
|ALFONSO LAMARMORA, 35 – FRAZIONE VILLANOVA
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA MORELLI
|Via
|MORELLI, S.N.C.
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DON PAOLO ALBERA
|Via
|MARCO FULVIO NOBILIORE, 78
|175
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DON PAOLO ALBERA
|Via
|MARCO FULVIO NOBILIORE, 78
|175
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EMANUELE GIANTURCO
|Via
|DELLA PALOMBELLA, 4
|186
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FEDERICO FELLINI
|Via
|PASQUALE STABILINI, 19
|173
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COLLODI
|Via
|VIRGILIO, 19
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|PLESSO ROSSINI
|Via
|ROSSINI, S.N.C.
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA AMBROSINI
|Via
|AMBROSINI 6
|42
|ANZIO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA AMBROSINI
|Via
|AMBROSINI, 6
|42
|ANZIO
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI CENA
|Via
|SETTEVENE PALO, 338
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|VITTORIO BACHELET
|Via
|II GIUGNO, 16
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|MURA DEI FRANCESI, 189
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CIAMPINO I VIA PALERMO
|Via
|PALERMO, 11
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola Primaria
|LUIGI VOLPICELLI
|Via
|PALERMO, 11
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VITTORIO BACHELET
|Via
|II GIUGNO, S.N.C.
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MONS.U.MAZZOCCHI
|Via
|GIOTTO, 171
|34
|COLLEFERRO
|RM
|Scuola Primaria
|FLORA BARCHIESI
|Largo
|SCHIAVI, S.N.C.
|34
|COLLEFERRO
|RM
|Scuola Primaria
|GERARDO PARODI DELFINO
|Via
|BRUNO BUOZZI, 43
|34
|COLLEFERRO
|RM
|Scuola Primaria
|C. U.
|Via
|SAN GIORGIO, 25
|13
|MENTANA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA PIETRO NENNI
|Via
|PIETRO NENNI, S.N.C.
|15
|MONTEROTONDO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA BUOZZI
|Via
|BRUNO BUOZZI, 18
|15
|MONTEROTONDO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA LUIGI MAGLIONE
|Via
|LUIGI MAGLIONE, 15
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|TIVOLI I C/O BIBLIOTECA COMUNALE DI TIVOLI
|Piazza
|DEL TEMPIO D’ERCOLE, 1
|19
|TIVOLI
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VILLA BRASCHI
|Via
|DI VILLA BRASCHI, S.N.C.
|19
|TIVOLI
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|TIVOLI I – VIA DEL COLLEGIO
|Via
|DEL COLLEGIO, S.N.C.
|19
|TIVOLI
|RM
|Scuola Primaria
|SANT’ANNA
|Via
|DON LUIGI GUANELLA, 9
|38
|VALMONTONE
|RM
|Scuola Primaria
|SAN GIOVANNI
|Via
|COLLE APRANO, 4 – COLLE SAN GIOVANNI
|38
|VALMONTONE
|RM
|Scuola Primaria
|GIUSEPPE GARIBALDI
|Corso
|GIUSEPPE GARIBALDI, 38
|38
|VALMONTONE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CENTRO URBANO
|Corso
|GARIBALDI, 38
|38
|VALMONTONE
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI PASCOLI
|Via
|DANTE ALIGHIERI, 1
|45
|GENZANO DI ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SALVO D’ACQUISTO
|Via
|ENNIO VISCA, 26/A
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola Primaria
|ACQUA DEL TURCO
|Viale
|GUGLIELMO MARCONI, 161
|42
|ANZIO
|RM
|Scuola Primaria
|EDMONDO DE AMICIS
|Via
|DELLA STAZIONE, 12 – LOCALITA’ CECCHINA
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola Primaria
|ALBERT BRUCE SABIN
|Via
|DELL’ACQUA CETOSA, 8
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola Primaria
|COLLE DELLE FATE
|Via
|C/O COMPRENS GIARD DEGLI ULIVI – VIA DEI GELSOMINI
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola Primaria
|CENTRO URBANO
|Corso
|COSTITUENTE, S.N.C.
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COLLE DELLE FATE
|Via
|EUROPA, S.N.C.
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola Primaria
|CAMPI DI ANNIBALE
|Via
|CAMPI DI ANNIBALE, S.N.C
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|GIARDINI DEGLI ULIVI
|Via
|DEI GELSOMINI, S.N.C.
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola Primaria
|GIARDINO DEGLI ULIVI
|Via
|DEI GELSOMINI, S.N.C.
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola Primaria
|GIUSEPPE VERDI
|Via
|PIETRO MARONCELLI, 2
|40
|MARINO SANTA MARIA DELLE MOLE
|RM
|Scuola Primaria
|IPPOLITO NIEVO
|Via
|FANTINOLI, S.N.C. – CAVA DEI SELCI
|40
|MARINO SANTA MARIA DELLE MOLE
|RM
|Scuola Primaria
|TRILUSSA
|Via
|GIACOMO MATTEOTTI, 7
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola Primaria
|COLLE PERINO
|Via
|COLLE PERINO, 65
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|SANTA MARIA GORETTI
|Via
|CAPO TEULADA, 13
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola Primaria
|SOLE E LUNA
|Via
|DEI 5 ARCHI, 161/163
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|COLLE PALAZZO
|Via
|ACQUAVIVOLA, 6
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|PAGANICO
|Via
|PAGANICO, SNC
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|PIERO DELLA FRANCESCA
|Via
|TELEMACO SIGNORINI, 78
|125
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PIETRO ROMUALDO PIROTTA
|Via
|PIETRO ROMUALDO PIROTTA, 95/A
|171
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PRINCIPESSA MAFALDA
|Via
|LOVANIO, 13
|198
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA LEMONIA
|Via
|LEMONIA, 226
|174
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PODERE ROSA
|Via
|EUFRASIA MARTINETTI, 21
|137
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN CLETO
|Via
|NICOLA MARIA NICOLAI, 85
|156
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI GUIDONIA MONTECELIO
|Via
|MARCO AURELIO, 2
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI GUIDONIA MONTECELIO
|Via
|MARCO AURELIO, 2
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DON LORENZO MILANI
|Via
|DI COLLEFERRO, S.N.C.
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|GRAZIA DELEDDA
|Viale
|AVERULINO FILARETE, 21
|176
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ERMENEGILDO PISTELLI
|Via
|MONTE ZEBIO, 33/35
|195
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA FORTE BRASCHI
|Via
|FORTE BRASCHI, 93
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|25-apr
|Via
|FEDERICO BORROMEO, 53
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VITTORIO ALFIERI
|Largo
|SAN PIO V, 21
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|E. SALGARI
|Via
|GIOVANNI PALOMBINI, 39
|156
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|PRATOLUNGO
|Via
|ELENA BRANDIZZI GIANNI, 48
|156
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FRANCESCO CRISPI
|Via
|ANTON GIULIO BARRILI, 13
|152
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LARGO ORIANI
|Largo
|ALFREDO ORIANI, 1
|152
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|G. B. GRASSI
|Via
|DEL SERBATOIO, 32
|54
|FIUMICINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|BASILE
|Via
|MEROPE, 24
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EVARISTO DANDINI
|Via
|RISORGIMENTO, 1
|44
|FRASCATI
|RM
|Scuola Primaria
|CARLO LEVI
|Via
|SERRAPETRONA, 121
|138
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA PALERMO
|Via
|PALERMO, S.N.C.
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|IV NOVEMBRE C/O SCUOLA SEC. I GRADO CATTANEO
|Via
|NICOLA ZABAGLIA, 27/A Q.RE TESTACCIO
|153
|ROMA
|RM
|Istituto Comprensivo
|VIA CUTIGLIANO 82
|Via
|CUTIGLIANO, 82
|146
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GINO CAPPONI – LUIGI PIRANDELLO
|Via
|SAN PANTALEO CAMPANO, 41
|149
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ALESSANDRO MALASPINA
|Via
|ANTONINO PIO, 84
|145
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA VITO VOLTERRA
|Via
|VITO VOLTERRA, 180
|146
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LIVIO TEMPESTA
|Via
|SALVATORE PINCHERLE, 140
|146
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ZAVERIA CASSIA
|Via
|CORRIDONIA, 40
|156
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA MAR DEI CARAIBI
|Via
|MAR DEI CARAIBI, 30
|122
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA M.TENORE
|Via
|MICHELE TENORE, 15
|171
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA ASSAROTTI
|Via
|ASSAROTTI, 13
|135
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA VALLOMBROSA
|Via
|VALLOMBROSA, 31
|100
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NAZARIO SAURO
|Via
|TRIONFALE, 7333
|136
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MAURIZIO POGGIALI
|Via
|BENEDETTO CROCE, 56
|142
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|UMBERTO I
|Via
|CASSIODORO, 2/A
|193
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO MAESTRE PIE VENERINI
|Via
|GUIDO NATI, 19
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|SAN LEONE MAGNO
|Piazza
|DI SANTA COSTANZA, 1
|198
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VITTORIO EMANUELE II
|Piazza
|MONTE GRAPPA, 5
|195
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FILIPPO SMALDONE – SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI
|Via
|TOR DE’ SCHIAVI, 404
|171
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO SANTISSIMO SACRAMENTO
|Via
|TUSCOLANA, 104
|44
|FRASCATI VERMICINO
|RM
|Scuola Primaria
|NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
|Via
|DEI COLOMBI, 47
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PIO XII
|Via
|FELICE BISLERI, 51
|133
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ISTITUTO SANTA GIULIANA FALCONIERI
|Via
|GUIDUBALDO DAL MONTE, 17
|197
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ISTITUTO ROSSELLO
|Via
|FLAMINIA, 353
|196
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|HIGHLANDS INSTITUTE
|Viale
|DELLA SCULTURA, 15
|144
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN BENEDETTO
|Via
|TOR DE’ SCHIAVI, 112/116
|172
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SAN BENEDETTO
|Via
|TOR DE’ SCHIAVI, 112 – 116
|172
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SACRO CUORE
|Via
|ALBERTO DA GIUSSANO, 89/93
|176
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI
|Via
|MATTIA BATTISTINI, 256
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA MESSINA
|Via
|GIUSEPPE MESSINA, 51
|173
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|FIDENAE A
|Via
|RUSSOLILLO, 64
|138
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FIDENAE
|Via
|RUSSOLILLO, 64
|138
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI BIVIO DI SAN POLO
|Via
|DEI PLATANI, S.N.C.
|19
|TIVOLI
|RM
|Scuola Primaria
|GALILEO GALILEI
|Via
|COLLE CAGIOLI, S.N.C. – CENTOCAPPELLE
|40
|LARIANO
|RM
|Scuola Primaria
|EDMONDO DE AMICIS
|Via
|DEL PIGNETO, 301/A
|176
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA ORIOLI
|Via
|FRANCESCO ORIOLI, 34
|119
|OSTIA ANTICA
|RM
|Scuola Primaria
|CORVIALE
|Via
|PORTUENSE, 745
|148
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIORGIO PERLASCA
|Via
|ZANZUCCHI, 21
|148
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VIA PORTUENSE
|Via
|PORTUENSE, 745
|148
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CARLO COLLODI
|Via
|MASSA MARITTIMA, 1
|148
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CANCELLIERA
|Via
|DELLE PESCHE, S.N.C.
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA COMO
|Via
|COMO, S.N.C.
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola Primaria
|ANTONIO GRAMSCI
|Via
|TORINO, S.N.C. – PAVONA
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CANCELLIERA
|Via
|PANTANELLE, S.N.C.
|41
|ALBANO LAZIALE
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO
|Via
|DEL FONTANILE ANAGNINO, 123/D
|118
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI MONTECOMPATRI
|Via
|ALFREDO SERRANTI, 1
|40
|MONTE COMPATRI
|RM
|Scuola Primaria
|G. MARCELLI
|Viale
|GUGLIELMO OBERDAN, 1
|49
|VELLETRI
|RM
|Scuola Primaria
|G. TOMASSETTI
|Via
|CASSIA, 1690
|123
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DUILIO CAMBELLOTTI
|Via
|DEL CAMPO SPORTIVO, 1
|40
|ROCCA PRIORA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA DELLE QUINQUEREMI
|Via
|DELLE QUINQUEREMI, 19
|122
|ROMA OSTIA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CASTELVERDE
|Via
|CITTA’ S. ANGELO, 31
|131
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CASTELVERDE
|Via
|MASSA SAN GIULIANO, 131
|10
|CASTELVERDE DI LUNGHEZZA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA CITTA’ S. ANGELO
|Via
|CITTA’ S. ANGELO, 31 CASTELVERDE
|132
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI GUARESCHI
|Via
|MARZABOTTO, 12 – VITINIA
|127
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ENZO FERRARI
|Viale
|ERMINIO SPALLA, 36
|142
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ARCOBALENO
|Via
|GROTTA PERFETTA, 609
|142
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANTONIO RAIMONDI
|Via
|CARLO T. ODESCALCHI, 71
|147
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|RENZO PEZZANI
|Piazza
|DEI MIRTI, 31
|172
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FAUSTO CECCONI
|Via
|DEI GLICINI, 60
|171
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ALDO MORO
|Via
|ALDO MORO, S.N.C.
|15
|MONTEROTONDO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CASALE AZZURRO
|Via
|POPPEA SABINA, 95
|131
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FEDERICO DI DONATO
|Via
|NINO BIXIO, 85
|185
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA CAMPOFIORITO EX KOLBE
|Via
|CASALINA, 2157
|132
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI GALLICANO NEL LAZIO
|Piazzale
|CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, S.N.C.
|10
|GALLICANO NEL LAZIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SAN MARTINO
|Piazza
|SAN MARTINO, 30
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|DI VALCANNETO
|Via
|ALESSANDRO SCARLATTI, 36 – FRAZ. VALCANNETO
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CERI
|Via
|DI CERI,143
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|DON LORENZO MILANI
|Borgo
|SAN MARTINO, S.N.C.
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI SOGLIAN
|Largo
|CESARE VICO LODOVICI, 9
|123
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EDUARDO DE FILIPPO
|Via
|MONTE BIANCO, S.N.C.
|12
|COLLEVERDE DI GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|GALILEO GALILEI
|Via
|DELLA TENUTA DI TORRENOVA, 128
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIOSUE’ CARDUCCI
|Piazza
|BORGHESE, 1
|40
|MONTE PORZIO CATONE
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|LA TROTTOLA
|Via
|FRASCATI ANTICA, 26
|40
|MONTE PORZIO CATONE
|RM
|Scuola Primaria
|GIOSUE’ CARDUCCI
|Via
|COSTAGRANDE, 18/C
|40
|MONTE PORZIO CATONE
|RM
|Scuola Primaria
|1° MAGGIO – CARDUCCI
|Via
|I MAGGIO, S.N.C.
|40
|MONTE PORZIO CATONE
|RM
|Scuola Primaria
|JEAN PIAGET
|Via
|SEGGIANO, 34
|139
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NINO MANFREDI
|Via
|VALLE CASTELLANA, 27
|131
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MARTIN PESCATORE
|Via
|TORRALBA, S.N.C.
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA TORVAIANICA
|Via
|TORVAIANICA ALTA, S.N.C.
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA TORVAIANICA
|Via
|TORVAIANICA ALTA, S.N.C.
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola Primaria
|ALESSANDRO MANZONI
|Largo
|PUGLIA, S.N.C.
|45
|GENZANO DI ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DON MOROSINI
|Via
|PATERNO’, 20/22
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|APOLLODORO, 88
|53
|CIVITAVECCHIA
|RM
|Scuola Primaria
|CARLO COLLODI
|Via
|ADIGE, S.N.C. P.LE TOLOMBELLI
|53
|CIVITAVECCHIA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA CAMPANIA
|Via
|CAMPANIA, 1
|53
|CIVITAVECCHIA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA DEI PLATANI
|Via
|VIA DEI PLATANI, S.N.C.
|53
|CIVITAVECCHIA
|RM
|Scuola Primaria
|TORRICELLA NORD
|Via
|CALCINAIA, 44
|139
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ERNESTO CHIOVINI
|Via
|G. ZIRARDINI, 6
|139
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIACOMO LEOPARDI
|Via
|PARCO DELLA VITTORIA, 30
|136
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|KAROL WOJTYLA
|Via
|CONCESIO, 2
|188
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAFFI
|Via
|DEI SARDI, 37
|185
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EUGENIO GARRONE
|Corso
|DUCA DI GENOVA, 137
|121
|ROMA OSTIA
|RM
|Scuola Primaria
|CASALI
|Via
|VIGNA SANTUCCI, S.N.C.
|13
|MENTANA
|RM
|Scuola Primaria
|GIUSEPPE GARIBALDI
|Via
|CARLO TODINI, 56
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA EUTROPIO
|Via
|EUTROPIO, S.N.C.
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA SANTI
|Viale
|FERNANDO SANTI, 65
|155
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ITALO CALVINO
|Via
|ANTONINO BONGIORNO, 25
|155
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI MARCELLINA
|Via
|REGINA ELENA, S.N.C.
|10
|MARCELLINA
|RM
|Scuola Primaria
|ACQUA ROSSA
|Largo
|DELLE MARIANNE, 9
|121
|ROMA OSTIA
|RM
|Scuola Primaria
|AMENDOLA
|Via
|DELL’IDROSCALO, 82
|121
|ROMA OSTIA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA CAPO DELLE ARMI
|Via
|CAPO DELLE ARMI, 80 ANG VIA CAPO DELL’ARGENTIERA
|122
|ROMA OSTIA
|RM
|Scuola Primaria
|DI CENTRONI
|Via
|DEL FOSSO DI SANT’ANDREA, 67 – CENTRONI
|118
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA NIOBE
|Via
|NIOBE, 50/52
|118
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|TRILUSSA
|Via
|ANAGNI, 48
|171
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|LABICO
|Via
|FICORONI, S.N.C.
|30
|LABICO
|RM
|Scuola Primaria
|DI PALOMBARA SABINA
|Viale
|RISORGIMENTO, 22
|18
|PALOMBARA SABINA
|RM
|Scuola Primaria
|ADELAIDE BONO CAIROLI
|Via
|GIORDANO BRUNO, 2
|195
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EUR – VIA DELL’ELETTRONICA
|Via
|DELL’ELETTRONICA, 3
|144
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LEONARDO DA VINCI
|Via
|DOUHET, 6
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|ANDREA TORRE
|Via
|ANDREA TORRE, 15
|157
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GUIDO DE RUGGIERO
|Via
|ACHILLE TEDESCHI, 61
|157
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIOVANNI PAOLO II
|Via
|SIRONI, S.N.C.
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|APPENNINI, 53
|13
|FONTE NUOVA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA ORBASSANO
|Via
|ORBASSANO, 69 Q.RE MAZZALUPO
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MICHELANGELO BUONARROTI
|Via
|CORNELIA, 43
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI CAMPAGNANO DI ROMA
|Viale
|UNGHERIA, 8
|63
|CAMPAGNANO DI ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FILIPPO RENZETTI
|Via
|XXV APRILE, S.N.C.
|60
|MAZZANO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|CONTARDO FERRINI
|Via
|DI VILLA CHIGI, 22
|199
|ROMA
|RM
|Istituto Comprensivo
|DI RIANO
|Via
|GIOVANNI XXIII, 2
|60
|RIANO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COSTARONI BELVEDERE
|Via
|CERCHIARA, S.N.C.
|60
|RIANO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|RIANO CENTRO URBANO
|Via
|PADRE GIORGIO DA RIANO S.N.C.
|60
|RIANO
|RM
|Scuola Primaria
|RIANO MONTECHIARA
|Via
|GIOVANNI XXIII, 2
|60
|RIANO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|PADRE PIO DA PIETRELCINA
|Via
|A. GRAMSCI
|38
|VALMONTONE
|RM
|Scuola Primaria
|PIO MORELLI
|Via
|SAN ROCCO, 55
|68
|RIGNANO FLAMINIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|RIGNANO FLAMINIO
|Piazza
|C. STEFANINI, 1
|68
|RIGNANO FLAMINIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CASTELLUCCIA
|Via
|DELLE MOLETTE, S.N.C. – CASTELLUCCIA
|47
|MARINO
|RM
|Scuola Primaria
|ALESSANDRO SILVESTRI
|Via
|DELLE MOLETTE, 7 – CASTELLUCCIA
|47
|MARINO
|RM
|Scuola Primaria
|IPPOLITO NIEVO
|Via
|FANTINOLI, 43
|47
|MARINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|TREVIGNANO CENTRO URBANO
|Via
|CARLO ALBERTO DALLA CHIESA S.N.C.
|69
|TREVIGNANO ROMANO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI BRACCIANO
|Via
|DEI LECCI, 52
|62
|BRACCIANO
|RM
|Scuola Primaria
|VIA DEI LECCI
|Via
|DEI LECCI, 54
|62
|BRACCIANO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA CONI ZUGNA
|Via
|CONI ZUGNA, 161
|54
|FIUMICINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|JOAN MIRO’
|Via
|SANTE VANDI, 50
|173
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SALVO D’ACQUISTO
|Via
|SELINUNTE, 3
|174
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIACOMO PUCCINI
|Viale
|DEI CONSOLI, 16
|175
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI FIANO ROMANO
|Via
|TIBERINA, 71/C
|65
|FIANO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|SALVATORE QUASIMODO
|Via
|LATINA, 550
|179
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA DELLO STADIO
|Piazzale
|DELLO STADIO, 39
|15
|MONTEROTONDO
|RM
|Scuola Primaria
|EZELA BERSACCHI
|Via
|GIUSEPPE DI VITTORIO, 65
|15
|MONTEROTONDO
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|CORIOLANO, S.N.C.
|40
|ARICCIA
|RM
|Scuola Primaria
|GIAN LORENZO BERNINI
|Via
|CARDINAL FLAVIO CHIGI, 8
|40
|ARICCIA
|RM
|Scuola Primaria
|DON LORENZO MILANI
|Via
|VITTORIA, 8
|40
|ARICCIA
|RM
|Scuola Primaria
|LIVIO TEMPESTA
|Via
|VITO VOLTERRA, 23
|40
|ARICCIA
|RM
|Scuola Primaria
|TRILUSSA
|Via
|DEL TESORO, 1
|40
|ARICCIA
|RM
|Scuola Primaria
|IGNAZIO RIBOTTI
|Via
|IGNAZIO RIBOTTI, 71
|149
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ALBERTO CADLOLO
|Via
|DELLA RONDINELLA, 2
|186
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CATERINA DI SANTA ROSA
|Via
|DELLE SETTE CHIESE, 243
|147
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|LORENZO CUNEO
|Via
|CERVETERI, 59
|183
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|GIUSEPPE GARIBALDI
|Via
|MONDOVI’, 16
|183
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|WOLFGANG AMADEUS MOZART – NUOVI PADIGLIONI
|Viale
|DI CASTELPORZIANO, 516
|124
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|UMBERTO I, 3
|60
|FORMELLO
|RM
|Scuola Primaria
|DI LANUVIO
|Via
|SANTA MARIA DELLA PACE, 55
|40
|LANUVIO
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
|Via
|DALMAZIA, 12
|198
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA MENGOTTI
|Via
|MENGOTTI, 24
|191
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|FERRANTE APORTI
|Via
|ANTONIO SERRA, 91
|191
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|LIA LUMBROSO BESSO
|Via
|GIUSEPPE MAZZATINTI, 15
|135
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI MORLUPO SCALO
|Via
|SAN PELLEGRINO, S.N.C.
|67
|MORLUPO
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA BREMBIO
|Via
|BREMBIO, 83
|188
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI LARGO CASTELSEPRIO
|Largo
|CASTELSEPRIO, 9
|188
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|E. TARANTELLI
|Via
|MELIZZANO, 94
|132
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|RUGGERO BONGHI
|Via
|FRANCESCO GUICCIARDINI, 8
|184
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|FRATELLI GRIMM
|Via
|SANTI SAVARINO, 56
|128
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|INSTITUT SAINT DOMINIQUE
|Via
|IGINO LEGA, 5
|189
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PADRE LAIS
|Via
|PADRE GIUSEPPE LAIS, 9
|142
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA FIUME GIALLO
|Via
|FIUME GIALLO, 45
|144
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MONTORIO ROMANO
|Via
|COSTA PRATI, S.N.C.
|10
|MONTORIO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|MONTORIO ROMANO
|Via
|AGOSTINO FIORAVANTI, 1
|10
|MONTORIO ROMANO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI NEROLA
|Via
|DEI LAVATOI, S.N.C.
|17
|NEROLA
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|DEI GAROFANI, 22
|42
|ANZIO
|RM
|Scuola Primaria
|FUMAROLI
|Via
|CASTELLAMMARE DI STABIA, 8
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola Primaria
|CORRADO MELONE
|Piazza
|GIOVANNI FALCONE, S.N.C.
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CORRADO MELONE
|Piazza
|GIOVANNI FALCONE, S.N.C.
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola Primaria
|VILLAGGIO BELLAVISTA
|Via
|MAJELLA, 1
|40
|LANUVIO
|RM
|Scuola Primaria
|SANDRO PERTINI
|Via
|BEATA ROSA VENERINI, S.N.C.
|47
|MARINO
|RM
|Scuola Primaria
|GESU’ E MARIA
|Via
|FLAMINIA, 631
|191
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO SANTA MARIA MAZZARELLO
|Piazza
|SANTA MARIA AUSILIATRICE, 60
|181
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SPIRITO SANTO
|Via
|ASINIO POLLIONE, 5 Q.RE AVENTINO
|153
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ARISTIDE LEONORI
|Via
|ACHILLE FUNI, 41
|125
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MADRE ANNUNCIATA COCCHETTI
|Via
|MONTE ARGENTARIO, 1
|141
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ALESSANDRO MANZONI
|Via
|LUSITANIA, 16
|183
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MADRE TERESA QUARANTA
|Via
|CASAL DEL MARMO, 229
|135
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE
|Via
|CECILIO STAZIO, 35
|136
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO DON BALDO
|Via
|FILIPPO ERMINI, 10
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN PAOLO
|Viale
|SAN PAOLO, 16
|146
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|CRISTO RE
|Via
|CASETTA MATTEI, 102
|148
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO MATER CARMELI
|Via
|A. BENNICELLI, 69/71
|151
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ISTITUTO MATER CARMELI
|Via
|A. BENNICELLI, 69/71
|151
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ISTITUTO AMORE MISERICORDIOSO
|Via
|CASILINA, 323
|176
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA VANVITELLI
|Via
|LUIGI VANVITELLI, 16
|40
|FRASCATI
|RM
|Scuola Primaria
|MATER DIVINI AMORIS
|Via
|CAIO CANULEIO, 150
|174
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EDMONDO DE AMICIS
|Via
|EDMONDO DE AMICIS, 4
|45
|GENZANO DI ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CARLO FORLANINI
|Piazza
|CARLO FORLANINI, 8
|151
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|RAFFAELLO SANZIO
|Via
|DEL CASALETTO, 597
|152
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VICTOR HUGO GIROLAMI
|Via
|CASIMIRO MANASSEI, 60
|151
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VOLPICELLI
|Via
|DELLE ALZAVOLE, 21
|169
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|EMANUELA LOI
|Via
|DELLA PISANA, 357
|164
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|BUON PASTORE
|Via
|BRAVETTA, 336
|164
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MONTE LE FORCHE
|Via
|DEGLI OLEANDRI, 6
|61
|ANGUILLARA SABAZIA
|RM
|Scuola Primaria
|DONATELLO
|Via
|MILLET, 21
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIUSEPPE MAZZINI
|Via
|VOLSINIO, 25
|199
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GUIDO ALESSI
|Via
|FLAMINIA, 225
|196
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VITTORIO DE SICA
|Via
|ACHILLE VERTUNNI, 15
|155
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA ARETUSA
|Via
|ARETUSA, 5
|155
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|GIULIETTA MASINA
|Via
|DELIA, 50
|155
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LORENA D’ALESSANDRO
|Via
|DELLA RUSTICA, 281
|155
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PARCO DI VEIO
|Via
|FOSSO DEL FONTANILETTO, 29/B – GROTTAROSSA
|189
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|G. PALLAVICINI
|Via
|DON PASQUINO BORGHI, 165
|144
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COMUNALE BIANCONIGLIO
|Via
|ACHILLE TEDESCHI, 75
|157
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CATERINA USAI
|Via
|ALBERTO SAVINIO, 43
|141
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PIERSANTI MATTARELLA
|Via
|SEBASTIANO SATTA, 84
|159
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|PIAZZA BALSAMO CRIVELLI
|Piazza
|BALSAMO CRIVELLI, 66
|159
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PABLO NERUDA
|Via
|CASAL DEL MARMO, 212
|135
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SELVA CANDIDA
|Via
|SANTISSIMI AUDIFACE E ABACUC, S.N.C.
|166
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA CAMPO DI CARNE, 2
|Via
|CAMPO DI CARNE, 2
|40
|ARDEA
|RM
|Scuola Primaria
|SANTA BEATRICE
|Via
|ORATORIO DAMASIANO, 20
|148
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SANTA BEATRICE
|Via
|ORATORIO DAMASIANO, 20
|148
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MAESTRE PIE VENERINI
|Via
|GIUSEPPE GARIBALDI, 109
|47
|MARINO
|RM
|Scuola Primaria
|DI MAGLIANO ROMANO
|Via
|ROMANA, S.N.C.
|60
|MAGLIANO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|DI SACROFANO
|Via
|FABRIZIO QUATTROCCHI, 4
|60
|SACROFANO
|RM
|Scuola Primaria
|2 OTTOBRE 1870
|Via
|SANTA MARIA ALLE FORNACI, 3
|165
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN FRANCESCO D’ASSISI
|Piazza
|BORGONCINI DUCA, 5
|165
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA MANETTI
|Via
|GIANNOZZO MANETTI, 6
|167
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ILDEBRANDO PIZZETTI
|Via
|DELLA PISANA, 168
|163
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANGELO CELLI
|Via
|DEI TORRIANI, 44
|164
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ILDEBRANDO PIZZETTI
|Via
|DELLA PISANA, 168
|163
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI MARINA CERVETERI
|Via
|DI CASTEL GIULIANO, 46 – MARINA DI CERVETERI
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|DUE CASETTE
|Via
|FURBARA SASSO, S.N.C.
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|IQBAL MASIH
|Via
|FRANCESCO FERRAIRONI, 38
|177
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VIA BALZANI
|Via
|ROMOLO BALZANI, 55
|176
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VILLA PAGANINI
|Largo
|DI VILLA PAGANINI, 18
|188
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MONTESSORI
|Via
|S. MARIA GORETTI ,41
|199
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MARIA MONTESSORI
|Via
|SANTA MARIA GORETTI, 41
|198
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ILARIA ALPI
|Via
|VARSAVIA. 5
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola Primaria
|S. PROCULA
|Via
|LAURENTINA KM. 25,700 – S. PROCULA
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola Primaria
|SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’
|Via
|DEL CARMELO, 3
|58
|SANTA MARINELLA
|RM
|Scuola Primaria
|ADOLFO ALBERTAZZI
|Via
|ALBERTAZZI, 34
|137
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|NORCIA, 19
|181
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CESARE BATTISTI
|Piazza
|DAMIANO SAULI, 1
|154
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
|Largo
|SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, 21
|159
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
|Largo
|SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, 21
|159
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DON GIOVANNI BOSCO
|Piazza
|MONTE BALDO, 2
|141
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|PIETRO MANCINI
|Via
|CAMILLO MANFRONI, 7
|177
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
|Via
|DOMENICO TARDINI, 26
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI TRAGLIATA
|Via
|TULLIANA, 49
|123
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ISTITUTO SACRO CUORE
|Via
|VALTELLINA, 97
|151
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SUOR CELESTINA DONATI
|Via
|DELLE CALASANZIANE, 6
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SANT’ANTONIO
|Via
|DELLE BENEDETTINE, 36
|135
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SANT’ANTONIO
|Via
|DELLE BENEDETTINE, 36
|135
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SUORE DELL’ ADDOLORATA SACRA FAMIGLIA
|Via
|DEL CALICE, 12
|178
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE
|Via
|ALESSANDRO BRISSE, 22
|149
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SANT’ANNA
|Piazza
|SANTA MARIA DELL’OLIVO, 2
|131
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI PIAZZA UNGHERIA
|Piazza
|UNGHERIA, S.N.C.
|36
|PALESTRINA
|RM
|Scuola Primaria
|KAROL WOJTYLA
|Piazza
|UNGHERIA, 4
|36
|PALESTRINA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA CECILIANA
|Via
|CECILIANA, 9
|36
|PALESTRINA
|RM
|Scuola Primaria
|REGINA MARGHERITA
|Via
|MADONNA DELL’ORTO, 2
|153
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|REGINA MARGHERITA
|Via
|MADONNA DELL’ORTO, 2
|153
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|SANTA MARTA
|Via
|TIBERINA, S.N.C.
|60
|CAPENA
|RM
|Scuola Primaria
|CENTRO URBANO
|Via
|DEL MATTATOIO, 39
|60
|CAPENA
|RM
|Scuola Primaria
|EDMONDO DE AMICIS
|Via
|COLLE DEI FRATI, 13
|39
|ZAGAROLO
|RM
|Scuola Primaria
|EDMONDO DE AMICIS
|Via
|NUOVA MONTECELIO, S.N.C.
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DI VIA TULLIO SPERANDIO
|Via
|TULLIO SPERANDIO, S.N.C
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola Primaria
|DI SANT’ANGELO ROMANO
|Via
|G. MICOLONGHI, S.N.C.
|10
|SANT’ANGELO ROMANO
|RM
|Scuola Primaria
|FRANCESCA MORVILLO
|Via
|SICULIANA, 78
|133
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CASA DEI BAMBINI – MONTESSORI
|Viale
|ADRIATICO, 140
|141
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANGELI DELLA CITTA’
|Via
|MONTE CARDONETO, 11
|139
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COMUNALE ALLEGRA BRIGATA
|Via
|CISBERTO VECCHI, 21
|173
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|IL GERMOGLIO DELLE IDEE
|Via
|PIETRO MARCHISIO, 188
|173
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI ANTICOLI CORRADO
|Via
|CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, S.N.C.
|22
|ANTICOLI CORRADO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|VIA ORSA MAGGIORE
|Via
|VIA ORSA MAGGIORE, 112
|144
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA PIRGOTELE
|Via
|PIRGOTELE, 20
|124
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA CILEA
|Via
|FRANCESCO CILEA, 269
|124
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MADRE MARIA PETKOVIC
|Via
|IV NOVEMBRE, 104
|13
|FONTE NUOVA
|RM
|Scuola Primaria
|IMMACOLATA CONCEZIONE DETTE D’IVREA
|Piazza
|DELLA REPUBBLICA, 13
|40
|ROCCA DI PAPA
|RM
|Scuola Primaria
|SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI
|Via
|ERCOLANO, 11
|40
|CASTEL GANDOLFO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MONDO INFANZIA ALLE DODICI STELLE
|Piazza
|DELLE SCUOLE PIE, 13
|44
|FRASCATI
|RM
|Scuola Primaria
|MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA
|Via
|AUGUSTO TEBALDI, 20
|168
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|LUIGI GASTINELLI
|Via
|LUIGI GASTINELLI, 58
|132
|ROMA
|RM
|Asilo Nido
|TENERE COCCOLE
|Via
|GASPERINA, 150
|118
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|NUOVA FLORIDA
|Via
|VARESE, S.N.C.
|40
|ARDEA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA VERONA
|Via
|VERONA, S.N.C.
|40
|ARDEA
|RM
|Scuola Primaria
|DI VIA A. CAPELLI
|Via
|A. CAPELLI, 20/22
|134
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VIA BRUNO DE FINETTI
|Via
|VIA BRUNO DE FINETTI, 170/B
|134
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|MARIA IMMACOLATA
|Via
|PRINCIPESSA PIGNATELLI, 2
|43
|CIAMPINO
|RM
|Scuola Primaria
|CANDIDA ZARELLI
|Via
|LAZIO. 45
|55
|LADISPOLI
|RM
|Scuola Primaria
|MONS. DON NICOLINO MERLO
|Via
|VENERE, S.N.C. LOC. MARINA DI SAN NICOLA
|55
|LADISPOLI
|RM
|Asilo Nido
|L’OCA GIULIVA
|Via
|P. F. CALVI, 1/A
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola Primaria
|PAOLO BORSELLINO EX VILLA CLAUDIA
|Via
|TIRRENO, 16
|42
|ANZIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|R. LUCHETTI
|Via
|ITALO CHIRIELETTI, 1
|52
|CERVETERI
|RM
|Scuola Primaria
|ANGELO CASTELLANI
|Via
|CAVOUR, 61
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola Primaria
|CADOLINO
|Via
|DON VITTORIO NADALIN, S.N.C.
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola Primaria
|SANDALO DI LEVANTE
|Via
|CAMOGLI, 19
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola Primaria
|GIANNI RODARI
|Via
|DOLOMITI, 6
|48
|NETTUNO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|SANTA CATERINA DA SIENA
|Via
|GELASIO II, 6
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|ANTONIO PARROTTA – ARANOVA
|Via
|MICHELE ROSI, S.N.C. – FRAZIONE ARANOVA
|54
|FIUMICINO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|BABY COLLEGE BY MMG FORMAZIONE
|Via
|DELLE VERBENE, 23
|12
|GUIDONIA MONTECELIO
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|FAUSTO CECCONI
|Via
|DEI GLICINI, 60
|100
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|LATTANZIO EX NOBILI
|Via
|LATTANZIO, 10
|136
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|QUINQUIREMI
|Via
|DELLE QUINQUIREMI, 23
|122
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|ARCOBALENO EX SAN DANIELE
|Via
|SAN DANIELE DEL FRIULI, S.N.C.
|188
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|VALLE MARTELLA
|Via
|VITTORIO ALFIERI, S.N.C.
|39
|ZAGAROLO
|RM
|Scuola Primaria
|XXV APRILE
|Via
|FEDERICO BORROMEO, 53/57
|100
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|CLEMENTINA PERONE
|Via
|CARDINALE OREGLIA, 48
|167
|ROMA
|RM
|Scuola Primaria
|COSI’ PER GIOCO
|Via
|DI MACCHIA SAPONARA, 247
|124
|ROMA
|RM
|Asilo Nido
|LE PICCOLE APETTE
|Via
|DEL MARE, 16/B
|40
|POMEZIA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|RAFFAELLA LA CROCIERA
|Via
|GUIDO BIAGI, 45-ACILIA
|125
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|COCCOGRILLO
|Via
|CARPINETANA EST, 8
|37
|SEGNI
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|DALMAZIO BIRAGO
|Via
|COLLATINA, 143
|155
|ROMA
|RM
|Scuola dell’Infanzia
|MADRE TERESA DI CALCUTTA
|Via
|BARTOLOMEO PINELLI, S.N.C
|53
|CIVITAVECCHIA
|RM