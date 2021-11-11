LAZIO 

Scuola, Roma e provincia: torna “Igiene insieme”

Serena Biancherini ,

446 scuole primarie e dell’infanzia aderiscono al progetto per l’anno scolastico 2021/22

NewTuscia – ROMA – Torna anche per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto “Igiene Insieme”, un’iniziativa di Napisan rivolta alle scuole d’infanzia e primarie con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo nuovamente sicuro attraverso la diffusione e l’insegnamento delle buone e corrette pratiche di igiene tra i più piccoli, coinvolgendo anche i genitori e gli insegnanti. L’iniziativa, entrata ormai nel secondo anno di vita, è stata realizzata con la collaborazione dell’Università Vita-Salute San Raffaele e La Fabbrica.

 

Dopo il grande successo della prima edizione, il progetto vede anche per il nuovo anno scolastico una rinnovata adesione a Roma e provincia, con 446 scuole primarie e dell’infanzia aderenti all’iniziativa.

«Una grande risposta dal territorio per un progetto secondo noi di grande valore, che mira ad aiutare, sensibilizzare e supportare direttamente bambini, genitori ed insegnanti in un percorso di educazione alla salute e di responsabilità durante un momento fondamentale come la ripartenza. Un’occasione, questa, nella quale è importante conservare l’attenzione all’igiene come gesto individuale e collettivo che il contesto pandemico ci ha insegnato» ha commentato Ferran Rousaud, AD Reckitt Hygiene Italia.

UNO STUDIO DIMOSTRA L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALL’IGIENE A SCUOLA

L’efficacia del progetto all’interno del contesto scolastico è stata anche oggetto di uno studio condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele e coordinato dal professor Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con la professoressa Anna Odone, Ordinario di Igiene all’Università di Pavia. L’indagine empirica effettuata nel mese di ottobre 2020 si è concentrata su un campione di scuole elementari della Lombardia aderenti al progetto “Igiene Insieme”, dimostrando come l’incidenza delle infezioni da SARS-CoV-2 sia stata inferiore del 14% rispetto alla media regionale per bambini della stessa età.

Dai risultati dello studio, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Acta Biomedica, che ha coinvolto 2.033 classi e 43.096 alunni in Lombardia, emerge in maniera significativa l’importanza della prevenzione e dell’educazione con particolare riferimento all’igiene.

Più nel dettaglio, in questa regione, hanno aderito al progetto 271 scuole su un totale regionale di 2.472, alle quali è stato fornito un “kit per l’igiene” entro il 30 settembre 2020 contenente materiali educativi e informativi e prodotti igienizzanti . Le scuole hanno di conseguenza messo a disposizione i kit agli alunni e poi, nel corso del mese di ottobre, hanno raccolto i dati relativi all’incidenza dell’infezione da Covid-19. Da questa ricerca è emerso che su 271 scuole, 140 (52% del totale coinvolte in Lombardia) hanno trasmesso dati utili e rilevanti entro il 31 ottobre successivo, per un totale di 2.033 classi e 43.096 alunni.

I dati emersi, legati alle nuove infezioni da Covid-19 nelle scuole, sono poi stati messi a confronto dal team di ricerca con i tassi di incidenza dell’infezione, per 100.000 abitanti della stessa fascia d’età (6-10 anni), in Lombardia. Alla luce di alcuni limiti primari, come la parziale aderenza degli istituti, la non totale rispondenza delle scuole e lo svolgimento dello studio in una regione molto colpita dall’infezione, pur non essendo possibile individuare una correlazione certa tra il progetto “Igiene Insieme” e la riduzione del tasso di infezione, indubbiamente il dato misurato appare rilevante anche per lo scarso numero di ricerche di questo tipo: sul totale degli studenti presi in esame (43.096) la positività al Covid-19 è stata riscontrata in 277 casi. Nello stesso periodo, l’incidenza in Lombardia dell’infezione da Covid-19, per 100.000 abitanti nella stessa fascia d’età (6-10), è stata di 747 casi. Ciò vuol dire che, uniformando il campione delle scuole di “Igiene Insieme” al totale considerato per la Lombardia (100.000 abitanti) si possono riportare due tassi che mostrano una evidente riduzione di incidenza del 14% nelle scuole aderenti a “Igiene Insieme”: 747 casi su 100.000 abitanti in Lombardia, 643 casi su 100.000 abitanti nelle scuole aderenti al progetto.

IGIENE INSIEME: I CONTENUTI DEL PROGETTO

Con il chiaro obiettivo di supportare studenti, genitori e insegnanti da un punto di vista igienico-sanitario, Napisan, con i suoi partner Università Vita-Salute San Raffaele e La Fabbrica, ha raggiunto 8.000 scuole primarie e d’infanzia in tutta Italia, per un totale che supera 1 milione di studenti, portando prodotti per l’igiene e la sanificazione di mani e superfici, oltre a materiale didattico e informativo volto a diffondere tra i più piccoli l’abitudine, sempre più radicata, delle buone norme di igiene.

 

L’intervento ha dimostrato una forte capillarità sul territorio grazie agli interventi a sostegno di studenti e insegnanti. Due le componenti fondamentali quali:

  • azioni nei confronti degli studenti, che ha portato alla realizzazione di opuscoli disegnati ad hoc, poster e giochi per bambini, esperimenti video e un nudge book con 27 attività da realizzare in classe per promuovere comportamenti virtuosi in maniera non coercitiva
  • interventi in favore degli insegnanti, che comprendevano un corso di formazione di 30 ore a cura de La Fabbrica, ente formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, e 14 brevi video educativi a supporto.

IGIENE INSIEME: LE NOVITA’ PER IL 2021

Per l’anno scolastico 2021/2022 l’obiettivo di Napisan e del progetto “Igiene Insieme” sarà quello di ampliare ancor di più l’iniziativa, coinvolgendo 2.000 nuove scuole così da arrivare ad un totale, significativo, di 10.000 istituti coinvolti in tutta Italia. Inoltre, il progetto 2021 sarà poi l’occasione per presentare le novità previste a livello di contenuti attraverso una differenziazione dei materiali tra le scuole d’infanzia e quelle primarie.

I materiali educativi distribuiti quest’anno nelle classi aderenti saranno profondamente rinnovati e allineati all’età degli studenti, per tenere conto delle esigenze emerse nel corso del precedente anno scolastico, con un occhio attento alla formazione e al divertimento. Per sottolineare l’inclusività del progetto, i materiali dedicati alle scuole vedranno poi l’inserimento dell’approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa grazie al coinvolgimento di Auxilia e dell’associazione il CAAmaleonte, realtà nate con la volontà di migliorare la qualità della vita e della formazione dei bambini con bisogni comunicativi complessi in modo tale da poterli coinvolgere tutti in maniera attiva, senza distinzioni.

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è l’insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a facilitare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare i più comuni canali comunicativi, ossia il linguaggio verbale e la scrittura. Per rendere fruibili i contenuti vengono infatti utilizzati degli strumenti di natura grafica come i simboli grafici o pittogrammi, in questo caso quelli appartenenti al set Widgit. Attraverso questa modalità comunicativa innovativa, coloro che sono

 

affetti da disturbi più o meno severi di carattere cognitivo possono trovare un accesso favorito alle informazioni e più in generale un insegnamento per l’intera classe all’utilizzo di un innovativo sistema di comunicazione.

La nuova edizione di “Igiene Insieme” vede tantissime novità, sia a livello di contenuti che di nuovi attori coinvolti. A tale proposito la grande novità dell’anno scolastico 2021/2022 sarà il coinvolgimento di Mattel, azienda leader nel settore giocattoli, che presterà al progetto il volto di uno dei suoi brand più amati: Il Trenino Thomas, già ambasciatore delle Nazioni Unite per quanto riguarda il sesto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Acqua Pulita e Igiene), nel suo programma racconta l’importanza dell’amicizia e del lavoro di squadra.

I due brand hanno dato vita a nuovi materiali pensati esclusivamente per le scuole dell’infanzia, in modo da renderne i contenuti più accessibili e fruibili.

Per tutte le informazioni sul progetto e per scoprire come candidare una scuola all’iniziativa è possibile visitare il sito www.igieneinsieme.it.

TIPOLOGIA NOME SCUOLA INDIRIZZO CAP CITTA’ PROVINCIA
Scuola Primaria INTEGRATA SORDI E UDENTI T. SILVESTRI MAGAROTTO Via NOMENTANA, 56 161 ROMA RM
Scuola Primaria COR JESU Via GERMANO SOMMEILLER, 38 185 ROMA RM
Scuola Primaria FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO Via SAN QUINTINO, 4 185 ROMA RM
Scuola Primaria MARIA IMMACOLATA Via TOR DE’ SCHIAVI, 150 172 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO VILLA FLAMINIA Viale DEL VIGNOLA, 56 196 ROMA RM
Scuola Primaria LEONARDO MURIALDO Via ANFITEATRO ROMANO, 30 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola Primaria A. SORDI C/O SEC. I GRADO SACCHETTO Via STEFANO BORGIA, 110 168 ROMA RM
Scuola Primaria LAMBRUSCHINI Via SUOR CELESTINA DONATI, 110 167 ROMA RM
Scuola Primaria DI LICENZA Via GIACOMO MATTEOTTI, 4 26 LICENZA RM
Scuola Primaria SAN NICOLA II Via CEVA, 248 123 ROMA RM
Scuola Primaria ILARIA ALPI Via DECIO AZZOLINO, 33 166 ROMA RM
Scuola Primaria HANS CHRISTIAN ANDERSEN – QUARTACCIO Via DEL PODERE TRIESTE, 20 168 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia CESARE PAVESE Via TORREVECCHIA, 793 168 ROMA RM
Scuola Primaria CESARE PAVESE Via TORREVECCHIA, 793 168 ROMA RM
Scuola Primaria ALFREDO BAJOCCO Via DI CASALOTTI, 85 166 ROMA RM
Scuola Primaria DIONIGIO ROMEO CHIODI Via APPIANO, 15 Q.RE BALDUINA 136 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia APPIO CLAUDIO Via AMANTEA, 1 178 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia VIA DEL CALICE Via DEL CALICE, 34/I 178 ROMA RM
Scuola Primaria VIA DEL CALICE Via DEL CALICE, 34/I 178 ROMA RM
Scuola Primaria APPIO CLAUDIO Via AMANTEA, 1 178 ROMA RM
Scuola Primaria GREGNA S. ANDREA Via ALESSANDRO DELLA SETA, 8 100 ROMA RM
Scuola Primaria ANNA MAGNANI Via VAL MAGGIA, 21 141 ROMA RM
Scuola Primaria FRANCESCO DE SANCTIS Via ADOLFO GIAQUINTO, 24 169 ROMA RM
Scuola Primaria GUIDO ANTONIO MARCATI Via RUGANTINO, 80/88 -TORRE SPACCATA 169 ROMA RM
Scuola Primaria ANNIBALE TONA Via EMILIO MACRO, 25/31 169 ROMA RM
Scuola Primaria BAMBINI DEL MONDO Via FRANCESCO GENTILE, 40 173 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA GENTILE Via FRANCESCO GENTILE, 132 173 ROMA RM
Scuola Primaria VALENTE Via DINO PENAZZATO, 72 177 ROMA RM
Scuola Primaria ANDREA SANTORO Via FEDERIGO VERDINOIS, 54 159 ROMA RM
Scuola Primaria VITTORIO PICCININI Via FILIPPO FIORENTINI, 48 159 ROMA RM
Scuola Primaria ANGELO MAURI Via ANGELO MAURI, 5 ANG. VIA PIERO FOSCARI 139 ROMA RM
Scuola Primaria DI LIDO DEL FARO Via G. FONTANA, 13/15 54 FIUMICINO RM
Scuola Primaria XXI APRILE Via LUCA PASSI, 57 167 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia PAPA WOJTYLA Via SORISO, 41 166 ROMA RM
Scuola Primaria GOFFREDO PETRASSI Via GIACOMO MALVANO, 20 194 ROMA RM
Scuola Primaria ENRICO PESTALOZZI Via MONTEBELLO, 118 185 ROMA RM
Scuola Primaria MARTIN LUTHER KING Via DEGLI ORAFI, 30 133 ROMA RM
Scuola Primaria NICOLA CALIPARI Via ERCOLE MARELLI, 21 133 ROMA RM
Scuola Primaria SALVATORE VALITUTTI Via ACQUARONI, 53 133 ROMA RM
Scuola Primaria IDA DEL VECCHIO Via FRANCESCO MERLINI, 8 133 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA SILLA Via GIUSEPPE SILLA, 3 189 ROMA RM
Scuola Primaria VILLA LAZZARONI Via APPIA NUOVA,  522 181 ROMA RM
Scuola Primaria ADA NEGRI Via LATINA, 303 179 ROMA RM
Scuola Primaria GIOVANNI PAOLO II Viale ALESSANDRO RUSPOLI, 80 – ACILIA 126 ROMA RM
Scuola Primaria CORRADO CORRADI Via DELL’AQUILA REALE, 50 169 ROMA RM
Scuola Primaria ANDREA BOLTAR Piazza LODOVICO CERVA, 45 143 ROMA RM
Scuola Primaria CARLO EVANGELISTI Via CORNELIA, 73 166 ROMA RM
Scuola Primaria GIACOMO MANZU’ Via LAZIO, S.N.C. 40 ARDEA RM
Scuola dell’Infanzia ARTENA- PONTE DEL COLLE Palazzo PONTE DEL COLLE, S.N.C. 31 ARTENA RM
Scuola Primaria GIACOMO MATTEOTTI Piazza GIUSEPPE VITTORIO, S.N.C. 60 CASTELNUOVO DI PORTO RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via GIACOMO MATTEOTTI, 11 33 CAVE RM
Scuola Primaria DI NAZZANO Via SANT’ANTIMO, 19 60 NAZZANO RM
Scuola Primaria SANT’ORESTE Via LORENZO MARZETTI, 9 60 SANT’ORESTE RM
Scuola Primaria DI TREVIGNANO ROMANO Via DELLE SCALETTE, 5 69 TREVIGNANO ROMANO RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via PISA, 21 66 MANZIANA RM
Scuola Primaria ANTONIO GRAMSCI Via OMOBONO, 1 60 CANALE MONTERANO RM
Scuola Primaria C. PETROCCHI Via ALDO MORO, 32 10 MONTELIBRETTI RM
Scuola Primaria G. CAPRONI Via LUIGI SOLIDATI TIBURZI, 2 149 ROMA RM
Scuola Primaria ANTONIO DE CURTIS Viale SAN GIOVANNI BOSCO, 125 175 ROMA RM
Scuola Primaria PANTANO Via DELLA MOLA, S.N.C. 37 SEGNI RM
Scuola Primaria DI SUBIACO Piazzale DELLE ARTI, S.N.C. 28 SUBIACO RM
Scuola Primaria DI AGOSTA Piazza SAN NICOLA, S.N.C. 20 AGOSTA RM
Scuola Primaria DI PIAZZA ROMA Piazza ROMA, 28 28 SUBIACO RM
Scuola dell’Infanzia TOLFA Via LIZZERA, 19 59 TOLFA RM
Scuola Primaria DI SANTA SEVERA NORD Piazza DELLA REPUBBLICA, SNC – SANTA SEVERA NORD 59 TOLFA RM
Scuola Primaria DI ALLUMIERE Piazza F. TURATI, S.N.C. 51 ALLUMIERE RM
Scuola Primaria TOLFA CAPOLUOGO Via LIZZERA, 19 59 TOLFA RM
Scuola Primaria EDUARDO DE FILIPPO Via ALFONSO LAMARMORA, 35 – FRAZIONE VILLANOVA 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria DI VIA MORELLI Via MORELLI, S.N.C. 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola dell’Infanzia DON PAOLO ALBERA Via MARCO FULVIO NOBILIORE, 78 175 ROMA RM
Scuola Primaria DON PAOLO ALBERA Via MARCO FULVIO NOBILIORE, 78 175 ROMA RM
Scuola Primaria EMANUELE GIANTURCO Via DELLA PALOMBELLA, 4 186 ROMA RM
Scuola Primaria FEDERICO FELLINI Via PASQUALE STABILINI, 19 173 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia COLLODI Via VIRGILIO, 19 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola dell’Infanzia PLESSO ROSSINI Via ROSSINI, S.N.C. 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA AMBROSINI Via AMBROSINI 6 42 ANZIO RM
Scuola Primaria DI VIA AMBROSINI Via AMBROSINI, 6 42 ANZIO RM
Scuola Primaria GIOVANNI CENA Via SETTEVENE PALO, 338 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria VITTORIO BACHELET Via II GIUGNO, 16 43 CIAMPINO RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via MURA DEI FRANCESI, 189 43 CIAMPINO RM
Scuola dell’Infanzia CIAMPINO I VIA PALERMO Via PALERMO, 11 43 CIAMPINO RM
Scuola Primaria LUIGI VOLPICELLI Via PALERMO, 11 43 CIAMPINO RM
Scuola dell’Infanzia VITTORIO BACHELET Via II GIUGNO, S.N.C. 43 CIAMPINO RM
Scuola dell’Infanzia MONS.U.MAZZOCCHI Via GIOTTO, 171 34 COLLEFERRO RM
Scuola Primaria FLORA BARCHIESI Largo SCHIAVI, S.N.C. 34 COLLEFERRO RM
Scuola Primaria GERARDO PARODI DELFINO Via BRUNO BUOZZI, 43 34 COLLEFERRO RM
Scuola Primaria C. U. Via SAN GIORGIO, 25 13 MENTANA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA PIETRO NENNI Via PIETRO NENNI, S.N.C. 15 MONTEROTONDO RM
Scuola Primaria DI VIA BUOZZI Via BRUNO BUOZZI, 18 15 MONTEROTONDO RM
Scuola Primaria DI VIA LUIGI MAGLIONE Via LUIGI MAGLIONE, 15 168 ROMA RM
Scuola Primaria TIVOLI I C/O BIBLIOTECA COMUNALE DI TIVOLI Piazza DEL TEMPIO D’ERCOLE, 1 19 TIVOLI RM
Scuola dell’Infanzia VILLA BRASCHI Via DI VILLA BRASCHI, S.N.C. 19 TIVOLI RM
Scuola dell’Infanzia TIVOLI I – VIA DEL COLLEGIO Via DEL COLLEGIO, S.N.C. 19 TIVOLI RM
Scuola Primaria SANT’ANNA Via DON LUIGI GUANELLA, 9 38 VALMONTONE RM
Scuola Primaria SAN GIOVANNI Via COLLE APRANO, 4 – COLLE SAN GIOVANNI 38 VALMONTONE RM
Scuola Primaria GIUSEPPE GARIBALDI Corso GIUSEPPE GARIBALDI, 38 38 VALMONTONE RM
Scuola dell’Infanzia CENTRO URBANO Corso GARIBALDI, 38 38 VALMONTONE RM
Scuola Primaria GIOVANNI PASCOLI Via DANTE ALIGHIERI, 1 45 GENZANO DI ROMA RM
Scuola Primaria SALVO D’ACQUISTO Via ENNIO VISCA, 26/A 48 NETTUNO RM
Scuola Primaria ACQUA DEL TURCO Viale GUGLIELMO MARCONI, 161 42 ANZIO RM
Scuola Primaria EDMONDO DE AMICIS Via DELLA STAZIONE, 12 – LOCALITA’ CECCHINA 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola Primaria ALBERT BRUCE SABIN Via DELL’ACQUA CETOSA, 8 43 CIAMPINO RM
Scuola Primaria COLLE DELLE FATE Via C/O COMPRENS GIARD DEGLI ULIVI – VIA DEI GELSOMINI 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola Primaria CENTRO URBANO Corso COSTITUENTE, S.N.C. 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola dell’Infanzia COLLE DELLE FATE Via EUROPA, S.N.C. 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola Primaria CAMPI DI ANNIBALE Via CAMPI DI ANNIBALE, S.N.C 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola dell’Infanzia GIARDINI DEGLI ULIVI Via DEI GELSOMINI, S.N.C. 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola Primaria GIARDINO DEGLI ULIVI Via DEI GELSOMINI, S.N.C. 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola Primaria GIUSEPPE VERDI Via PIETRO MARONCELLI, 2 40 MARINO SANTA MARIA DELLE MOLE RM
Scuola Primaria IPPOLITO NIEVO Via FANTINOLI, S.N.C. – CAVA DEI SELCI 40 MARINO SANTA MARIA DELLE MOLE RM
Scuola Primaria TRILUSSA Via GIACOMO MATTEOTTI, 7 40 POMEZIA RM
Scuola Primaria COLLE PERINO Via COLLE PERINO, 65 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria SANTA MARIA GORETTI Via CAPO TEULADA, 13 48 NETTUNO RM
Scuola Primaria SOLE E LUNA Via DEI 5 ARCHI, 161/163 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria COLLE PALAZZO Via ACQUAVIVOLA, 6 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria PAGANICO Via PAGANICO, SNC 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria PIERO DELLA FRANCESCA Via TELEMACO SIGNORINI, 78 125 ROMA RM
Scuola Primaria PIETRO ROMUALDO PIROTTA Via PIETRO ROMUALDO PIROTTA, 95/A 171 ROMA RM
Scuola Primaria PRINCIPESSA MAFALDA Via LOVANIO, 13 198 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA LEMONIA Via LEMONIA, 226 174 ROMA RM
Scuola Primaria PODERE ROSA Via EUFRASIA MARTINETTI, 21 137 ROMA RM
Scuola Primaria SAN CLETO Via NICOLA MARIA NICOLAI, 85 156 ROMA RM
Scuola Primaria DI GUIDONIA MONTECELIO Via MARCO AURELIO, 2 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola dell’Infanzia DI GUIDONIA MONTECELIO Via MARCO AURELIO, 2 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola dell’Infanzia DON LORENZO MILANI Via DI COLLEFERRO, S.N.C. 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria GRAZIA DELEDDA Viale AVERULINO FILARETE, 21 176 ROMA RM
Scuola Primaria ERMENEGILDO PISTELLI Via MONTE ZEBIO, 33/35 195 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA FORTE BRASCHI Via FORTE BRASCHI, 93 167 ROMA RM
Scuola Primaria 25-apr Via FEDERICO BORROMEO, 53 168 ROMA RM
Scuola Primaria VITTORIO ALFIERI Largo SAN PIO V, 21 167 ROMA RM
Scuola Primaria E. SALGARI Via GIOVANNI PALOMBINI, 39 156 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia PRATOLUNGO Via ELENA BRANDIZZI GIANNI, 48 156 ROMA RM
Scuola Primaria FRANCESCO CRISPI Via ANTON GIULIO BARRILI, 13 152 ROMA RM
Scuola Primaria LARGO ORIANI Largo ALFREDO ORIANI, 1 152 ROMA RM
Scuola Primaria G. B. GRASSI Via DEL SERBATOIO, 32 54 FIUMICINO RM
Scuola dell’Infanzia BASILE Via MEROPE, 24 133 ROMA RM
Scuola Primaria EVARISTO DANDINI Via RISORGIMENTO, 1 44 FRASCATI RM
Scuola Primaria CARLO LEVI Via SERRAPETRONA, 121 138 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA PALERMO Via PALERMO, S.N.C. 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria IV NOVEMBRE C/O SCUOLA SEC. I GRADO CATTANEO Via NICOLA ZABAGLIA, 27/A Q.RE TESTACCIO 153 ROMA RM
Istituto Comprensivo VIA CUTIGLIANO 82 Via CUTIGLIANO, 82 146 ROMA RM
Scuola Primaria GINO CAPPONI – LUIGI PIRANDELLO Via SAN PANTALEO CAMPANO, 41 149 ROMA RM
Scuola Primaria ALESSANDRO MALASPINA Via ANTONINO PIO, 84 145 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA VITO VOLTERRA Via VITO VOLTERRA, 180 146 ROMA RM
Scuola Primaria LIVIO TEMPESTA Via SALVATORE PINCHERLE, 140 146 ROMA RM
Scuola Primaria ZAVERIA CASSIA Via CORRIDONIA, 40 156 ROMA RM
Scuola Primaria VIA MAR DEI CARAIBI Via MAR DEI CARAIBI, 30 122 ROMA RM
Scuola Primaria VIA M.TENORE Via MICHELE TENORE, 15 171 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA ASSAROTTI Via ASSAROTTI, 13 135 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA VALLOMBROSA Via VALLOMBROSA, 31 100 ROMA RM
Scuola Primaria NAZARIO SAURO Via TRIONFALE, 7333 136 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia MAURIZIO POGGIALI Via BENEDETTO CROCE, 56 142 ROMA RM
Scuola Primaria UMBERTO I Via CASSIODORO, 2/A 193 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO MAESTRE PIE VENERINI Via GUIDO NATI, 19 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria SAN LEONE MAGNO Piazza DI SANTA COSTANZA, 1 198 ROMA RM
Scuola Primaria VITTORIO EMANUELE II Piazza MONTE GRAPPA, 5 195 ROMA RM
Scuola Primaria FILIPPO SMALDONE – SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI Via TOR DE’ SCHIAVI, 404 171 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO SANTISSIMO SACRAMENTO Via TUSCOLANA, 104 44 FRASCATI VERMICINO RM
Scuola Primaria NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO Via DEI COLOMBI, 47 169 ROMA RM
Scuola Primaria PIO XII Via FELICE BISLERI, 51 133 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ISTITUTO SANTA GIULIANA FALCONIERI Via GUIDUBALDO DAL MONTE, 17 197 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ISTITUTO ROSSELLO Via FLAMINIA, 353 196 ROMA RM
Scuola Primaria HIGHLANDS INSTITUTE Viale DELLA SCULTURA, 15 144 ROMA RM
Scuola Primaria SAN BENEDETTO Via TOR DE’ SCHIAVI, 112/116 172 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia SAN BENEDETTO Via TOR DE’ SCHIAVI, 112 – 116 172 ROMA RM
Scuola Primaria SACRO CUORE Via ALBERTO DA GIUSSANO, 89/93 176 ROMA RM
Scuola Primaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI Via MATTIA BATTISTINI, 256 167 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA MESSINA Via GIUSEPPE MESSINA, 51 173 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia FIDENAE A Via RUSSOLILLO, 64 138 ROMA RM
Scuola Primaria FIDENAE Via RUSSOLILLO, 64 138 ROMA RM
Scuola Primaria DI BIVIO DI SAN POLO Via DEI PLATANI, S.N.C. 19 TIVOLI RM
Scuola Primaria GALILEO GALILEI Via COLLE CAGIOLI, S.N.C. – CENTOCAPPELLE 40 LARIANO RM
Scuola Primaria EDMONDO DE AMICIS Via DEL PIGNETO, 301/A 176 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA ORIOLI Via FRANCESCO ORIOLI, 34 119 OSTIA ANTICA RM
Scuola Primaria CORVIALE Via PORTUENSE, 745 148 ROMA RM
Scuola Primaria GIORGIO PERLASCA Via ZANZUCCHI, 21 148 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia VIA PORTUENSE Via PORTUENSE, 745 148 ROMA RM
Scuola Primaria CARLO COLLODI Via MASSA MARITTIMA, 1 148 ROMA RM
Scuola Primaria CANCELLIERA Via DELLE PESCHE, S.N.C. 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA COMO Via COMO, S.N.C. 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola Primaria ANTONIO GRAMSCI Via TORINO, S.N.C. – PAVONA 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola dell’Infanzia CANCELLIERA Via PANTANELLE, S.N.C. 41 ALBANO LAZIALE RM
Scuola Primaria DI VIA DEL FONTANILE ANAGNINO Via DEL FONTANILE ANAGNINO, 123/D 118 ROMA RM
Scuola Primaria DI MONTECOMPATRI Via ALFREDO SERRANTI, 1 40 MONTE COMPATRI RM
Scuola Primaria G. MARCELLI Viale GUGLIELMO OBERDAN, 1 49 VELLETRI RM
Scuola Primaria G. TOMASSETTI Via CASSIA, 1690 123 ROMA RM
Scuola Primaria DUILIO CAMBELLOTTI Via DEL CAMPO SPORTIVO, 1 40 ROCCA PRIORA RM
Scuola Primaria DI VIA DELLE QUINQUEREMI Via DELLE QUINQUEREMI, 19 122 ROMA OSTIA RM
Scuola dell’Infanzia CASTELVERDE Via CITTA’ S. ANGELO, 31 131 ROMA RM
Scuola Primaria CASTELVERDE Via MASSA SAN GIULIANO, 131 10 CASTELVERDE DI LUNGHEZZA RM
Scuola Primaria VIA CITTA’ S. ANGELO Via CITTA’ S. ANGELO, 31 CASTELVERDE 132 ROMA RM
Scuola Primaria GIOVANNI GUARESCHI Via MARZABOTTO, 12 – VITINIA 127 ROMA RM
Scuola Primaria ENZO FERRARI Viale ERMINIO SPALLA, 36 142 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ARCOBALENO Via GROTTA PERFETTA, 609 142 ROMA RM
Scuola Primaria ANTONIO RAIMONDI Via CARLO T. ODESCALCHI, 71 147 ROMA RM
Scuola Primaria RENZO PEZZANI Piazza DEI MIRTI, 31 172 ROMA RM
Scuola Primaria FAUSTO CECCONI Via DEI GLICINI, 60 171 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ALDO MORO Via ALDO MORO, S.N.C. 15 MONTEROTONDO RM
Scuola dell’Infanzia CASALE AZZURRO Via POPPEA SABINA, 95 131 ROMA RM
Scuola Primaria FEDERICO DI DONATO Via NINO BIXIO, 85 185 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA CAMPOFIORITO EX KOLBE Via CASALINA, 2157 132 ROMA RM
Scuola Primaria DI GALLICANO NEL LAZIO Piazzale CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, S.N.C. 10 GALLICANO NEL LAZIO RM
Scuola dell’Infanzia SAN MARTINO Piazza SAN MARTINO, 30 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria DI VALCANNETO Via ALESSANDRO SCARLATTI, 36 – FRAZ. VALCANNETO 52 CERVETERI RM
Scuola dell’Infanzia CERI Via DI CERI,143 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria DON LORENZO MILANI Borgo SAN MARTINO, S.N.C. 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria GIOVANNI SOGLIAN Largo CESARE VICO LODOVICI, 9 123 ROMA RM
Scuola Primaria EDUARDO DE FILIPPO Via MONTE BIANCO, S.N.C. 12 COLLEVERDE DI GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria GALILEO GALILEI Via DELLA TENUTA DI TORRENOVA, 128 133 ROMA RM
Scuola Primaria GIOSUE’ CARDUCCI Piazza BORGHESE, 1 40 MONTE PORZIO CATONE RM
Scuola dell’Infanzia LA TROTTOLA Via FRASCATI ANTICA, 26 40 MONTE PORZIO CATONE RM
Scuola Primaria GIOSUE’ CARDUCCI Via COSTAGRANDE, 18/C 40 MONTE PORZIO CATONE RM
Scuola Primaria 1° MAGGIO – CARDUCCI Via I MAGGIO, S.N.C. 40 MONTE PORZIO CATONE RM
Scuola Primaria JEAN PIAGET Via SEGGIANO, 34 139 ROMA RM
Scuola Primaria NINO MANFREDI Via VALLE CASTELLANA, 27 131 ROMA RM
Scuola Primaria MARTIN PESCATORE Via TORRALBA, S.N.C. 40 POMEZIA RM
Scuola Primaria DI VIA TORVAIANICA Via TORVAIANICA ALTA, S.N.C. 40 POMEZIA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA TORVAIANICA Via TORVAIANICA ALTA, S.N.C. 40 POMEZIA RM
Scuola Primaria ALESSANDRO MANZONI Largo PUGLIA, S.N.C. 45 GENZANO DI ROMA RM
Scuola Primaria DON MOROSINI Via PATERNO’, 20/22 133 ROMA RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via APOLLODORO, 88 53 CIVITAVECCHIA RM
Scuola Primaria CARLO COLLODI Via ADIGE, S.N.C. P.LE TOLOMBELLI 53 CIVITAVECCHIA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA CAMPANIA Via CAMPANIA, 1 53 CIVITAVECCHIA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA DEI PLATANI Via VIA DEI PLATANI, S.N.C. 53 CIVITAVECCHIA RM
Scuola Primaria TORRICELLA NORD Via CALCINAIA, 44 139 ROMA RM
Scuola Primaria ERNESTO CHIOVINI Via G. ZIRARDINI, 6 139 ROMA RM
Scuola Primaria GIACOMO LEOPARDI Via PARCO DELLA VITTORIA, 30 136 ROMA RM
Scuola Primaria KAROL WOJTYLA Via CONCESIO, 2 188 ROMA RM
Scuola Primaria SAFFI Via DEI SARDI, 37 185 ROMA RM
Scuola Primaria EUGENIO GARRONE Corso DUCA DI GENOVA, 137 121 ROMA OSTIA RM
Scuola Primaria CASALI Via VIGNA SANTUCCI, S.N.C. 13 MENTANA RM
Scuola Primaria GIUSEPPE GARIBALDI Via CARLO TODINI, 56 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria DI VIA EUTROPIO Via EUTROPIO, S.N.C. 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria DI VIA SANTI Viale FERNANDO SANTI, 65 155 ROMA RM
Scuola Primaria ITALO CALVINO Via ANTONINO BONGIORNO, 25 155 ROMA RM
Scuola Primaria DI MARCELLINA Via REGINA ELENA, S.N.C. 10 MARCELLINA RM
Scuola Primaria ACQUA ROSSA Largo DELLE MARIANNE, 9 121 ROMA OSTIA RM
Scuola Primaria AMENDOLA Via DELL’IDROSCALO, 82 121 ROMA OSTIA RM
Scuola Primaria VIA CAPO DELLE ARMI Via CAPO DELLE ARMI, 80 ANG VIA CAPO DELL’ARGENTIERA 122 ROMA OSTIA RM
Scuola Primaria DI CENTRONI Via DEL FOSSO DI SANT’ANDREA, 67 – CENTRONI 118 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA NIOBE Via NIOBE, 50/52 118 ROMA RM
Scuola Primaria TRILUSSA Via ANAGNI, 48 171 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia LABICO Via FICORONI, S.N.C. 30 LABICO RM
Scuola Primaria DI PALOMBARA SABINA Viale RISORGIMENTO, 22 18 PALOMBARA SABINA RM
Scuola Primaria ADELAIDE BONO CAIROLI Via GIORDANO BRUNO, 2 195 ROMA RM
Scuola Primaria EUR – VIA DELL’ELETTRONICA Via DELL’ELETTRONICA, 3 144 ROMA RM
Scuola Primaria LEONARDO DA VINCI Via DOUHET, 6 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria ANDREA TORRE Via ANDREA TORRE, 15 157 ROMA RM
Scuola Primaria GUIDO DE RUGGIERO Via ACHILLE TEDESCHI, 61 157 ROMA RM
Scuola Primaria GIOVANNI PAOLO II Via SIRONI, S.N.C. 55 LADISPOLI RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via APPENNINI, 53 13 FONTE NUOVA RM
Scuola Primaria VIA ORBASSANO Via ORBASSANO, 69 Q.RE MAZZALUPO 166 ROMA RM
Scuola Primaria MICHELANGELO BUONARROTI Via CORNELIA, 43 166 ROMA RM
Scuola Primaria DI CAMPAGNANO DI ROMA Viale UNGHERIA, 8 63 CAMPAGNANO DI ROMA RM
Scuola Primaria FILIPPO RENZETTI Via XXV APRILE, S.N.C. 60 MAZZANO ROMANO RM
Scuola Primaria CONTARDO FERRINI Via DI VILLA CHIGI, 22 199 ROMA RM
Istituto Comprensivo DI RIANO Via GIOVANNI XXIII, 2 60 RIANO RM
Scuola dell’Infanzia COSTARONI BELVEDERE Via CERCHIARA, S.N.C. 60 RIANO RM
Scuola dell’Infanzia RIANO CENTRO URBANO Via PADRE GIORGIO DA RIANO S.N.C. 60 RIANO RM
Scuola Primaria RIANO MONTECHIARA Via GIOVANNI XXIII, 2 60 RIANO RM
Scuola dell’Infanzia PADRE PIO DA PIETRELCINA Via A. GRAMSCI 38 VALMONTONE RM
Scuola Primaria PIO MORELLI Via SAN ROCCO, 55 68 RIGNANO FLAMINIO RM
Scuola dell’Infanzia RIGNANO FLAMINIO Piazza C. STEFANINI, 1 68 RIGNANO FLAMINIO RM
Scuola dell’Infanzia CASTELLUCCIA Via DELLE MOLETTE, S.N.C. – CASTELLUCCIA 47 MARINO RM
Scuola Primaria ALESSANDRO SILVESTRI Via DELLE MOLETTE, 7 – CASTELLUCCIA 47 MARINO RM
Scuola Primaria IPPOLITO NIEVO Via FANTINOLI, 43 47 MARINO RM
Scuola dell’Infanzia TREVIGNANO CENTRO URBANO Via CARLO ALBERTO DALLA CHIESA S.N.C. 69 TREVIGNANO ROMANO RM
Scuola dell’Infanzia DI BRACCIANO Via DEI LECCI, 52 62 BRACCIANO RM
Scuola Primaria VIA DEI LECCI Via DEI LECCI, 54 62 BRACCIANO RM
Scuola Primaria DI VIA CONI ZUGNA Via CONI ZUGNA, 161 54 FIUMICINO RM
Scuola dell’Infanzia JOAN MIRO’ Via SANTE VANDI, 50 173 ROMA RM
Scuola Primaria SALVO D’ACQUISTO Via SELINUNTE, 3 174 ROMA RM
Scuola Primaria GIACOMO PUCCINI Viale DEI CONSOLI, 16 175 ROMA RM
Scuola Primaria DI FIANO ROMANO Via TIBERINA, 71/C 65 FIANO ROMANO RM
Scuola Primaria SALVATORE QUASIMODO Via LATINA, 550 179 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA DELLO STADIO Piazzale DELLO STADIO, 39 15 MONTEROTONDO RM
Scuola Primaria EZELA BERSACCHI Via GIUSEPPE DI VITTORIO, 65 15 MONTEROTONDO RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via CORIOLANO, S.N.C. 40 ARICCIA RM
Scuola Primaria GIAN LORENZO BERNINI Via CARDINAL FLAVIO CHIGI, 8 40 ARICCIA RM
Scuola Primaria DON LORENZO MILANI Via VITTORIA, 8 40 ARICCIA RM
Scuola Primaria LIVIO TEMPESTA Via VITO VOLTERRA, 23 40 ARICCIA RM
Scuola Primaria TRILUSSA Via DEL TESORO, 1 40 ARICCIA RM
Scuola Primaria IGNAZIO RIBOTTI Via IGNAZIO RIBOTTI, 71 149 ROMA RM
Scuola Primaria ALBERTO CADLOLO Via DELLA RONDINELLA, 2 186 ROMA RM
Scuola Primaria CATERINA DI SANTA ROSA Via DELLE SETTE CHIESE, 243 147 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia LORENZO CUNEO Via CERVETERI, 59 183 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia GIUSEPPE GARIBALDI Via MONDOVI’, 16 183 ROMA RM
Scuola Primaria WOLFGANG AMADEUS MOZART – NUOVI PADIGLIONI Viale DI CASTELPORZIANO, 516 124 ROMA RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via UMBERTO I, 3 60 FORMELLO RM
Scuola Primaria DI LANUVIO Via SANTA MARIA DELLA PACE, 55 40 LANUVIO RM
Scuola Primaria ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE Via DALMAZIA, 12 198 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA MENGOTTI Via MENGOTTI, 24 191 ROMA RM
Scuola Primaria FERRANTE APORTI Via ANTONIO SERRA, 91 191 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia LIA LUMBROSO BESSO Via GIUSEPPE MAZZATINTI, 15 135 ROMA RM
Scuola Primaria DI MORLUPO SCALO Via SAN PELLEGRINO, S.N.C. 67 MORLUPO RM
Scuola Primaria DI VIA BREMBIO Via BREMBIO, 83 188 ROMA RM
Scuola Primaria DI LARGO CASTELSEPRIO Largo CASTELSEPRIO, 9 188 ROMA RM
Scuola Primaria E. TARANTELLI Via MELIZZANO, 94 132 ROMA RM
Scuola Primaria RUGGERO BONGHI Via FRANCESCO GUICCIARDINI, 8 184 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia FRATELLI GRIMM Via SANTI SAVARINO, 56 128 ROMA RM
Scuola Primaria INSTITUT SAINT DOMINIQUE Via IGINO LEGA, 5 189 ROMA RM
Scuola Primaria PADRE LAIS Via PADRE GIUSEPPE LAIS, 9 142 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA FIUME GIALLO Via FIUME GIALLO, 45 144 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia MONTORIO ROMANO Via COSTA PRATI, S.N.C. 10 MONTORIO ROMANO RM
Scuola Primaria MONTORIO ROMANO Via AGOSTINO FIORAVANTI, 1 10 MONTORIO ROMANO RM
Scuola dell’Infanzia DI NEROLA Via DEI LAVATOI, S.N.C. 17 NEROLA RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via DEI GAROFANI, 22 42 ANZIO RM
Scuola Primaria FUMAROLI Via CASTELLAMMARE DI STABIA, 8 55 LADISPOLI RM
Scuola Primaria CORRADO MELONE Piazza GIOVANNI FALCONE, S.N.C. 55 LADISPOLI RM
Scuola dell’Infanzia CORRADO MELONE Piazza GIOVANNI FALCONE, S.N.C. 55 LADISPOLI RM
Scuola Primaria VILLAGGIO BELLAVISTA Via MAJELLA, 1 40 LANUVIO RM
Scuola Primaria SANDRO PERTINI Via BEATA ROSA VENERINI, S.N.C. 47 MARINO RM
Scuola Primaria GESU’ E MARIA Via FLAMINIA, 631 191 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO SANTA MARIA MAZZARELLO Piazza SANTA MARIA AUSILIATRICE, 60 181 ROMA RM
Scuola Primaria SPIRITO SANTO Via ASINIO POLLIONE, 5 Q.RE AVENTINO 153 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ARISTIDE LEONORI Via ACHILLE FUNI, 41 125 ROMA RM
Scuola Primaria MADRE ANNUNCIATA COCCHETTI Via MONTE ARGENTARIO, 1 141 ROMA RM
Scuola Primaria ALESSANDRO MANZONI Via LUSITANIA, 16 183 ROMA RM
Scuola Primaria MADRE TERESA QUARANTA Via CASAL DEL MARMO, 229 135 ROMA RM
Scuola Primaria PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE Via CECILIO STAZIO, 35 136 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO DON BALDO Via FILIPPO ERMINI, 10 167 ROMA RM
Scuola Primaria SAN PAOLO Viale SAN PAOLO, 16 146 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia CRISTO RE Via CASETTA MATTEI, 102 148 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO MATER CARMELI Via A. BENNICELLI, 69/71 151 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ISTITUTO MATER CARMELI Via A. BENNICELLI, 69/71 151 ROMA RM
Scuola Primaria ISTITUTO AMORE MISERICORDIOSO Via CASILINA, 323 176 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA VANVITELLI Via LUIGI VANVITELLI, 16 40 FRASCATI RM
Scuola Primaria MATER DIVINI AMORIS Via CAIO CANULEIO, 150 174 ROMA RM
Scuola Primaria EDMONDO DE AMICIS Via EDMONDO DE AMICIS, 4 45 GENZANO DI ROMA RM
Scuola Primaria CARLO FORLANINI Piazza CARLO FORLANINI, 8 151 ROMA RM
Scuola Primaria RAFFAELLO SANZIO Via DEL CASALETTO, 597 152 ROMA RM
Scuola Primaria VICTOR HUGO GIROLAMI Via CASIMIRO MANASSEI, 60 151 ROMA RM
Scuola Primaria VOLPICELLI Via DELLE ALZAVOLE, 21 169 ROMA RM
Scuola Primaria EMANUELA LOI Via DELLA PISANA, 357 164 ROMA RM
Scuola Primaria BUON PASTORE Via BRAVETTA, 336 164 ROMA RM
Scuola Primaria MONTE LE FORCHE Via DEGLI OLEANDRI, 6 61 ANGUILLARA SABAZIA RM
Scuola Primaria DONATELLO Via MILLET, 21 133 ROMA RM
Scuola Primaria GIUSEPPE MAZZINI Via VOLSINIO, 25 199 ROMA RM
Scuola Primaria GUIDO ALESSI Via FLAMINIA, 225 196 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia VITTORIO DE SICA Via ACHILLE VERTUNNI, 15 155 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA ARETUSA Via ARETUSA, 5 155 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia GIULIETTA MASINA Via DELIA, 50 155 ROMA RM
Scuola Primaria LORENA D’ALESSANDRO Via DELLA RUSTICA, 281 155 ROMA RM
Scuola Primaria PARCO DI VEIO Via FOSSO DEL FONTANILETTO, 29/B – GROTTAROSSA 189 ROMA RM
Scuola Primaria G. PALLAVICINI Via DON PASQUINO BORGHI, 165 144 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia COMUNALE BIANCONIGLIO Via ACHILLE TEDESCHI, 75 157 ROMA RM
Scuola Primaria CATERINA USAI Via ALBERTO SAVINIO, 43 141 ROMA RM
Scuola Primaria PIERSANTI MATTARELLA Via SEBASTIANO SATTA, 84 159 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia PIAZZA BALSAMO CRIVELLI Piazza BALSAMO CRIVELLI, 66 159 ROMA RM
Scuola Primaria PABLO NERUDA Via CASAL DEL MARMO, 212 135 ROMA RM
Scuola Primaria SELVA CANDIDA Via SANTISSIMI AUDIFACE E ABACUC, S.N.C. 166 ROMA RM
Scuola Primaria VIA CAMPO DI CARNE, 2 Via CAMPO DI CARNE, 2 40 ARDEA RM
Scuola Primaria SANTA BEATRICE Via ORATORIO DAMASIANO, 20 148 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia SANTA BEATRICE Via ORATORIO DAMASIANO, 20 148 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia MAESTRE PIE VENERINI Via GIUSEPPE GARIBALDI, 109 47 MARINO RM
Scuola Primaria DI MAGLIANO ROMANO Via ROMANA, S.N.C. 60 MAGLIANO ROMANO RM
Scuola Primaria DI SACROFANO Via FABRIZIO QUATTROCCHI, 4 60 SACROFANO RM
Scuola Primaria 2 OTTOBRE 1870 Via SANTA MARIA ALLE FORNACI, 3 165 ROMA RM
Scuola Primaria SAN FRANCESCO D’ASSISI Piazza BORGONCINI DUCA, 5 165 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA MANETTI Via GIANNOZZO MANETTI, 6 167 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ILDEBRANDO PIZZETTI Via DELLA PISANA, 168 163 ROMA RM
Scuola Primaria ANGELO CELLI Via DEI TORRIANI, 44 164 ROMA RM
Scuola Primaria ILDEBRANDO PIZZETTI Via DELLA PISANA, 168 163 ROMA RM
Scuola Primaria DI MARINA CERVETERI Via DI CASTEL GIULIANO, 46 – MARINA DI CERVETERI 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria DUE CASETTE Via FURBARA SASSO, S.N.C. 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria IQBAL MASIH Via FRANCESCO FERRAIRONI, 38 177 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia VIA BALZANI Via ROMOLO BALZANI, 55 176 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia VILLA PAGANINI Largo DI VILLA PAGANINI, 18 188 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia MONTESSORI Via S. MARIA GORETTI ,41 199 ROMA RM
Scuola Primaria MARIA MONTESSORI Via SANTA MARIA GORETTI, 41 198 ROMA RM
Scuola Primaria ILARIA ALPI Via VARSAVIA. 5 55 LADISPOLI RM
Scuola Primaria S. PROCULA Via LAURENTINA KM. 25,700 – S. PROCULA 40 POMEZIA RM
Scuola Primaria SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ Via DEL CARMELO, 3 58 SANTA MARINELLA RM
Scuola Primaria ADOLFO ALBERTAZZI Via ALBERTAZZI, 34 137 ROMA RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via NORCIA, 19 181 ROMA RM
Scuola Primaria CESARE BATTISTI Piazza DAMIANO SAULI, 1 154 ROMA RM
Scuola Primaria SAN GIUSEPPE ARTIGIANO Largo SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, 21 159 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia SAN GIUSEPPE ARTIGIANO Largo SAN GIUSEPPE ARTIGIANO, 21 159 ROMA RM
Scuola Primaria DON GIOVANNI BOSCO Piazza MONTE BALDO, 2 141 ROMA RM
Scuola Primaria PIETRO MANCINI Via CAMILLO MANFRONI, 7 177 ROMA RM
Scuola Primaria NOSTRA SIGNORA DI LOURDES Via DOMENICO TARDINI, 26 167 ROMA RM
Scuola Primaria DI TRAGLIATA Via TULLIANA, 49 123 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ISTITUTO SACRO CUORE Via VALTELLINA, 97 151 ROMA RM
Scuola Primaria SUOR CELESTINA DONATI Via DELLE CALASANZIANE, 6 167 ROMA RM
Scuola Primaria SANT’ANTONIO Via DELLE BENEDETTINE, 36 135 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia SANT’ANTONIO Via DELLE BENEDETTINE, 36 135 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia SUORE DELL’ ADDOLORATA SACRA FAMIGLIA Via DEL CALICE, 12 178 ROMA RM
Scuola Primaria NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE Via ALESSANDRO BRISSE, 22 149 ROMA RM
Scuola Primaria SANT’ANNA Piazza SANTA MARIA DELL’OLIVO, 2 131 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia DI PIAZZA UNGHERIA Piazza UNGHERIA, S.N.C. 36 PALESTRINA RM
Scuola Primaria KAROL WOJTYLA Piazza UNGHERIA, 4 36 PALESTRINA RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA CECILIANA Via CECILIANA, 9 36 PALESTRINA RM
Scuola Primaria REGINA MARGHERITA Via MADONNA DELL’ORTO, 2 153 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia REGINA MARGHERITA Via MADONNA DELL’ORTO, 2 153 ROMA RM
Scuola Primaria SANTA MARTA Via TIBERINA, S.N.C. 60 CAPENA RM
Scuola Primaria CENTRO URBANO Via DEL MATTATOIO, 39 60 CAPENA RM
Scuola Primaria EDMONDO DE AMICIS Via COLLE DEI FRATI, 13 39 ZAGAROLO RM
Scuola Primaria EDMONDO DE AMICIS Via NUOVA MONTECELIO, S.N.C. 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola dell’Infanzia DI VIA TULLIO SPERANDIO Via TULLIO SPERANDIO, S.N.C 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola Primaria DI SANT’ANGELO ROMANO Via G. MICOLONGHI, S.N.C. 10 SANT’ANGELO ROMANO RM
Scuola Primaria FRANCESCA MORVILLO Via SICULIANA, 78 133 ROMA RM
Scuola Primaria CASA DEI BAMBINI – MONTESSORI Viale ADRIATICO, 140 141 ROMA RM
Scuola Primaria ANGELI DELLA CITTA’ Via MONTE CARDONETO, 11 139 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia COMUNALE ALLEGRA BRIGATA Via CISBERTO VECCHI, 21 173 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia IL GERMOGLIO DELLE IDEE Via PIETRO MARCHISIO, 188 173 ROMA RM
Scuola Primaria DI ANTICOLI CORRADO Via CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, S.N.C. 22 ANTICOLI CORRADO RM
Scuola dell’Infanzia VIA ORSA MAGGIORE Via VIA ORSA MAGGIORE, 112 144 ROMA RM
Scuola Primaria VIA PIRGOTELE Via PIRGOTELE, 20 124 ROMA RM
Scuola Primaria DI VIA CILEA Via FRANCESCO CILEA, 269 124 ROMA RM
Scuola Primaria MADRE MARIA PETKOVIC Via IV NOVEMBRE, 104 13 FONTE NUOVA RM
Scuola Primaria IMMACOLATA CONCEZIONE DETTE D’IVREA Piazza DELLA REPUBBLICA, 13 40 ROCCA DI PAPA RM
Scuola Primaria SCUOLA PONTIFICIA PAOLO VI Via ERCOLANO, 11 40 CASTEL GANDOLFO RM
Scuola dell’Infanzia MONDO INFANZIA ALLE DODICI STELLE Piazza DELLE SCUOLE PIE, 13 44 FRASCATI RM
Scuola Primaria MAESTRE PIE DELL’ADDOLORATA Via AUGUSTO TEBALDI, 20 168 ROMA RM
Scuola Primaria LUIGI GASTINELLI Via LUIGI GASTINELLI, 58 132 ROMA RM
Asilo Nido TENERE COCCOLE Via GASPERINA, 150 118 ROMA RM
Scuola Primaria NUOVA FLORIDA Via VARESE, S.N.C. 40 ARDEA RM
Scuola Primaria DI VIA VERONA Via VERONA, S.N.C. 40 ARDEA RM
Scuola Primaria DI VIA A. CAPELLI Via A. CAPELLI, 20/22 134 ROMA RM
Scuola Primaria VIA BRUNO DE FINETTI Via VIA BRUNO DE FINETTI, 170/B 134 ROMA RM
Scuola Primaria MARIA IMMACOLATA Via PRINCIPESSA PIGNATELLI, 2 43 CIAMPINO RM
Scuola Primaria CANDIDA ZARELLI Via LAZIO. 45 55 LADISPOLI RM
Scuola Primaria MONS. DON NICOLINO MERLO Via VENERE, S.N.C. LOC. MARINA DI SAN NICOLA 55 LADISPOLI RM
Asilo Nido L’OCA GIULIVA Via P. F. CALVI, 1/A 40 POMEZIA RM
Scuola Primaria PAOLO BORSELLINO EX VILLA CLAUDIA Via TIRRENO, 16 42 ANZIO RM
Scuola dell’Infanzia R. LUCHETTI Via ITALO CHIRIELETTI, 1 52 CERVETERI RM
Scuola Primaria ANGELO CASTELLANI Via CAVOUR, 61 48 NETTUNO RM
Scuola Primaria CADOLINO Via DON VITTORIO NADALIN, S.N.C. 48 NETTUNO RM
Scuola Primaria SANDALO DI LEVANTE Via CAMOGLI, 19 48 NETTUNO RM
Scuola Primaria GIANNI RODARI Via DOLOMITI, 6 48 NETTUNO RM
Scuola dell’Infanzia SANTA CATERINA DA SIENA Via GELASIO II, 6 167 ROMA RM
Scuola Primaria ANTONIO PARROTTA – ARANOVA Via MICHELE ROSI, S.N.C. – FRAZIONE ARANOVA 54 FIUMICINO RM
Scuola dell’Infanzia BABY COLLEGE BY MMG FORMAZIONE Via DELLE VERBENE, 23 12 GUIDONIA MONTECELIO RM
Scuola dell’Infanzia FAUSTO CECCONI Via DEI GLICINI, 60 100 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia LATTANZIO EX NOBILI Via LATTANZIO, 10 136 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia QUINQUIREMI Via DELLE QUINQUIREMI, 23 122 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia ARCOBALENO EX SAN DANIELE Via SAN DANIELE DEL FRIULI, S.N.C. 188 ROMA RM
Scuola Primaria VALLE MARTELLA Via VITTORIO ALFIERI, S.N.C. 39 ZAGAROLO RM
Scuola Primaria XXV APRILE Via FEDERICO BORROMEO, 53/57 100 ROMA RM
Scuola Primaria CLEMENTINA PERONE Via CARDINALE OREGLIA, 48 167 ROMA RM
Scuola Primaria COSI’ PER GIOCO Via DI MACCHIA SAPONARA, 247 124 ROMA RM
Asilo Nido LE PICCOLE APETTE Via DEL MARE, 16/B 40 POMEZIA RM
Scuola dell’Infanzia RAFFAELLA LA CROCIERA Via GUIDO BIAGI, 45-ACILIA 125 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia COCCOGRILLO Via CARPINETANA EST, 8 37 SEGNI RM
Scuola dell’Infanzia DALMAZIO BIRAGO Via COLLATINA, 143 155 ROMA RM
Scuola dell’Infanzia MADRE TERESA DI CALCUTTA Via BARTOLOMEO PINELLI, S.N.C 53 CIVITAVECCHIA RM

Potrebbe anche interessarti

Mazzoli: “Scuola, siamo tornati a investire sulla pubblica istruzione con 3 miliardi ogni anno”

Serena Biancherini Commenti disabilitati su Mazzoli: “Scuola, siamo tornati a investire sulla pubblica istruzione con 3 miliardi ogni anno”

Bottiglie di metallo agli studenti: Celleno Comune plastic free anche a scuola

Gaetano Alaimo Commenti disabilitati su Bottiglie di metallo agli studenti: Celleno Comune plastic free anche a scuola

Oggi la manifestazione degli studenti a Viterbo

Gaetano Alaimo Commenti disabilitati su Oggi la manifestazione degli studenti a Viterbo